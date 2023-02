El exbaloncelista Antonio “Puruco” Látimer recurrió este jueves a sus redes sociales para celebrar que no se encontró causa para arresto en su contra tras ser detenido el miércoles por supuesta posesión de drogas tras una intervención policiaca en el residencial Luis Llorens Torres.

Según había expuesto la Policía de Puerto Rico, Látimer fue arrestado luego de presuntamente fumar marihuana frente a los agentes en momentos en que llevaban a cabo una intervención por drogas en el residencial Luis Llorens Torres, donde reside el excanastero.

“(La marihuana) es mi medicina”, reveló Latimer en un video que colgó en su cuenta de Facebook durante la mañana de hoy, jueves. “Mi cuerpo está esbaratado, para que lo entiendan. Yo tengo una artritis de (una persona de) 80 años (…) yo me tengo que medicar”.

Látimer aprovechó el momento para tildar al gobierno de Puerto Rico como “retrasado”, reiterando que la marihuana es una sustancia ilegal, pero que el alcohol, que ha causado innumerables muertes a causa de conductores ebrios, aún es legal porque “le trae chavos al gobierno”.

PUBLICIDAD

“Yo le pido disculpa a los niños y a la juventud por la manera en que me tuvieron que ver saliendo del residencial Luis Llorens Torres arrestado. Porque yo soy un varón y yo nunca voy a permitir que ningún hombre me ponga una mano encima. Yo nunca voy a permitir que a mí me traten de registrar ilegalmente”, afirmó Látimer reiterando su compromiso de trabajar para la juventud puertorriqueña y los niños de residenciales públicos.

“Lo que yo más quiero en esta vida es levantar mi niñez y mi juventud”, expuso.

Aunque en la tarde de ayer, una fiscal radicó cargos en contra de Látimer, el juez Glen Velázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontró causa para su arresto dejando al retirado atleta en libertad.

Vea el video completo aquí: