Ya han pasado 12 años desde que la exreina de belleza, actriz y presentadora de televisión mexicana Alejandra Espinoza se unió en matrimonio con el bailarín puertorriqueño Aníbal Marrero, con quien procrearon a Matteo, de 8 años.

La primera ganadora de “Nuestra Belleza Latina” de Univision en el 2007 compartió el emotivo momento con sus seguidores, donde se puede apreciar cuando es sorprendida por Marrero al ella abrir la puerta de su casa, y le obsequia un enorme ramo de flores. Al fondo, le acompañaban unos mariachis, para sellar ese momento de celebración del amor.

La velada continuó en el interior de su residencia en Los Ángeles, donde los mariachis los deleitaban con sus canciones, mientras el matrimonio compartía y se daban demostraciones de afecto.

“Hoy me robaste todas las palabras, mensajes y sorpresas. Tú llegaste y yo me voy 😒 pero aun así pasé un increíble aniversario. Gracias por todo lo vivido my luv😍 eres mucho mas de lo que había soñado. Te amo y sigo muy enamorada de ti❤️aun nos quedan muchos momentos importantes y aniversarios que celebrar”, expresó Espinoza en la publicación a través de su cuenta Instagram, junto a un carrusel de fotos y videos, de diversos momentos vividos en los pasados días de aniversario.

Espinoza está de celebración también porque le suma otro logro a su carrera profesional. Y es que en los pasados días anunció el lanzamiento de una línea de belleza para una piel saludable. Según explicó, hace unos meses se asoció con el médico Juan Rivera y su equipo de dermatólogos para poder desarrollar su propia línea junto a Piel Eterna, que incluye desde productos de limpieza hasta un bloqueador solar.

Durante su relación matrimonial, la pareja ha pasado por diversos momentos, en los que se ha visto comprometida de salud, en diversas circunstancias. Precisamente, en el mensaje que le dedica Marrero a su esposa, alude a esas circunsntancias por las que han atravsado y que a la vez, los han ayudado a fortalecer su amor.