La animación la ve como una pasión adquirida; la actuación como una pasión que siempre ha estado latente y que está comenzando a abrazar. La ganadora de la primera edición de “Nuestra Belleza Latina” en 2007, Alejandra Espinoza, aún cuando ha ido demostrando su talento en diferentes facetas como presentadora de televisión, modelo y hasta como empresaria -al tener su propia línea de ropa-, es con la actuación con lo que más está conectando en estos momentos de su vida.

Por más de una década los televidentes han podido ver su excelente desempeño frente a la pantalla como uno de los talentos de Univision, y mientras tanto había estado anhelando oportunidades en la actuación, pero que por alguna razón no se le daba. No obstante, ya por fin siente que ha llegado el momento de brillar desde otra dimensión.

“A mí me encanta la conducción, es una pasión que obtuve, que adquirí, que no veía conmigo o que por lo menos no la había reconocido desde que estaba chiquita o cuando iba creciendo, no sabía que me llamaba tanto la atención. Después le agarré amor, se volvió una pasión y me encantó. Pero, la actuación siempre la tenía aquí en mí, siempre había querido hacerla, nunca se me había dado y por alguna razón ahora todo está fluyendo y es porque creo yo que así es que debió haber sido en mi vida. En este momento conecto mucho más como la actuación porque por alguna razón –no sé por qué– este ha sido el año en que Dios me ha encaminado a la actuación”, indicó la modelo de 34 años, natural de Tijuana, Baja California.

PUBLICIDAD

Uno de los proyectos de este año ha sido el largomentraje “Perfecto Anfitrión”, donde la intriga y el suspenso son las características principales de este “thriller” filmado en su totalidad en Puerto Rico, y que estrenó a mediados de noviembre pasado en los cines locales. Además de Espinoza, el elenco está compuesto por los puertorriqueños Pedro Capó, Luis Roberto Guzmán, Laura Alemán, y la mexicana Sandra Echevarría.

“Para mí realmente fue un proyecto gratificante, te lo prometo. Era actuación, que es lo que he venido buscando hace rato y estaba súper contenta por filmar una película con el equipo de trabajo que me tocaba estar, con todos estos actores, y aparte de eso, la ‘cherry on top’, se trata de Puerto Rico. Cuando le digo a mi esposo, nos fuimos a Puerto Rico, con mi niño también. Fue un proyecto muy cool que me disfruté mucho, me encantó el equipo de trabajo, el equipo de dirección, mis colegas. Fue una gran experiencia”, dijo la esposa del coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero y madre de Matteo.

Según contó a El Nuevo Día, fue el actor Julián Gil quien le habló sobre la audición del personaje para esta película, por si le interesaba. Cuando supo del elenco y de que se filmaría en Puerto Rico lo describe como “un win-win fabuloso’.

El cantante y actor Pedro Capó junto a la presentadora y actriz Alejandra Espinoza en una escena de la película "Perfecto Anfitrión", filmada completamente en Puerto Rico. (Suministrada)

“Tuve la gran bendición de trabajar con gente que es bien pro en esto, que tiene un montón de experiencia. Soy una persona que me gusta dejarme guiar. Si no soy experta en algo y tengo al experto al lado, me voy de su manita aprendiendo. Laura y Sandra tienen mucha experiencia, así que yo me agarré de ellas como si fuesen lo más importante para mí en ese momento, porque lo eran, y dejar guiarme de ellas. Me daban sus recomendaciones, me apoyaron”, dijo acerca de su experiencia en “Perfecto Anfitrión”, que a partir del 10 de diciembre llegará a la audiencia de Estados Unidos y también de Puerto Rico a través de la plataforma de streaming en español Pantaya.

PUBLICIDAD

A principios de este año también grabó como protagonista junto al actor Kristos Andrews la película de Navidad “The Magic”, que aún no ha estrenado. En enero próximo se enfrenta a su próximo proyecto, por primera vez un papel protagónico en una telenovela en Televisa, que llevará por título “Corazón Guerrero”, por lo que se mudará a México a hacer este proyecto de actuación que durará unos 7 u 8 meses.

“Yo no doy un paso sin mi familia, nos vamos todos juntos y nos mudamos para México en enero”, precisó.

Se remueve los implantes de seno

Una situación inesperada tuvo a principios de octubre pasado cuando sufrió una parálisis facial, por la que como consecuencia pasó unos días difíciles, de estrés e incertidumbre. Aun cuando tuvo que poner una pequeña pausa en su participación en la más reciente edición de “Nuestra Belleza Latina”, afortunadamente la presentadora mexicana tuvo una pronta recuperación, por lo que pudo retomar su rol.

Actualmente asegura sentirse bien de salud, pero ante los percances presentados, de la mano de los médicos ha ido descartando todo. Lo más reciente fue removerse los implantes de los senos, que era algo que tenía pendiente por hacer.

“Me siento bien de salud, físicamente me siento bien. Desde que me dio la parálisis facial, he estado haciéndome exámenes todo el tiempo, de todo, descartando absolutamente cada cosa, para saber y si existe algún problema comenzar a tratarlo. Resulta que, de todos los exámenes, gracias a Dios, salen en perfecta condición. Estoy en perfecto estado”, manifestó la actriz, quien hace unos cinco días entró al quirófano.

PUBLICIDAD

“Yo platicando con mi esposo, sacando cuentas de tiempo y todo. Hace poco más de dos años, me hice un cambio de implantes, y desde entonces comencé a tener muchos problemas. Un seno se me había encapsulado y estaba teniendo problemas con el otro, pero por cuestiones de trabajo y negligente, no lo atendí. No me habían hablado que era una emergencia, así que lo había dejado a un lado. Resulta que el problema fue como una bolita de nieve que fue creciendo”, afirmó.

La asociación de efectos adversos de los implantes mamarios, a la que se da el término “enfermedad asociada a implante” era algo que le preocupaba a Espinoza, por lo que comenzó a buscar información que la llevó a tomar la decisión de removerlos.

“Comencé a hacer un ‘research’ sobre el Breast Implant Illness. Hablé con un médico, comencé a investigar y a indagar y qué era lo que provocaba, si a lo mejor había afectado mi estado de ánimo y la parálisis. El médico me dice que no es una enfermedad, es decir que no está avalada por la medicina -que no es una enfermedad que existe técnicamente-, pero sí hay muchas mujeres que la están sufriendo. Hace cinco días que me hice la cirugía. Me siento muy bien, obviamente un poco adolorida, no me puedo mover mucho. Esperando que ese fue el problema de todo lo que sucedió, y si no ya es un problemita descartado”, comunicó.

Aunque este año les tocaba celebrar las Navidades en Puerto Rico, por haber estado los pasados meses en Miami para laborar como presentadora de “Nuestra Belleza Latina”, en esta ocasión no va a poder pasarla con la familia boricua de su esposo, ya que les toca ir a Los Ángeles, en donde tiene su residencia, a hacer maletas y empacar para su próximo compromiso en México.