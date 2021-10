La presentadora y actriz mexicana, Alejandra Espinoza, reapareció anoche en sus redes sociales desde el hospital donde permanece ingresada hace unos días. Hasta el momento se desconoce la causa que mantiene a la anfitriona de “Nuestra Belleza Latina” alejada de su familia y vida pública.

Espinoza, quien ganó la primera edición del concurso de belleza de Univision en 2007, aprovechó su mejoría para conectar con los fanáticos y seguidores que han estado pendientes desde que se dio a conocer la noticia. También detalló la serie de estudios a los que se ha sometido para conocer su padecimiento.

“Han sido días de verdad, bien, bien difíciles; de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre”, dijo. “Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis”, continuó la esposa de Aníbal Marrero, coreógrafo puertorriqueño.

PUBLICIDAD

Con un tono pausado, la exreina de belleza relató lo ocurrido el pasado 3 de octubre, cuando fue hospitalizada.

“De repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso”, explicó Espinoza.

“El neurólogo pensó que tenía esclerosis múltiple. De verdad mi cabeza estaba… no tienen idea. De ayer a hoy no tienen idea lo horrible que fue”, agregó. “Pero, gracias a Dios, no fue nada de lo que ya les mencioné. No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho”, la empresaria, quien cuenta con su propia línea de ropa, AIMAE.

La multifacética de 34 años dio a conocer que los resultados de los diversos estudios fueron alentadores. “Estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos”, dijo. “Se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias, y me siento muchísimo más tranquila. Aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana. Estoy haciendo este video porque estoy, gracias a Dios, bien, y a punto de salir”, reveló.

Espinoza aseguró que su esposo no se había despegado de su lado y que “estoy muy contenta porque voy a ver a [mi hijo,] Matteo”.

Ayer en la mañana la conductora de “Despierta América”, Francisca Lachapel, dio las primeras declaraciones e hizo referencia a un mensaje de texto que le envió el esposo de la mexicana.

PUBLICIDAD

“Ya llevaba semanas sintiéndose mal… Hace tres días perdió un poco de visibilidad de un ojo, y se le paralizó parte de la cara derecha, junto con mareos y un fuerte dolor de cabeza e inmediatamente la llevamos al hospital. Le dijeron los médicos que tenía un mini derrame cerebral, le comenzaron a hacer mil ‘scan’ y mil estudios, no salió absolutamente nada, todo está bien, contradiciendo el diagnóstico”, leyó la dominicana.

De la misma manera, Elizabeth López, mejor amiga de Espinoza, confirmó la información al programa mañanero y añadió que todos siguen preocupados porque aún no se sabe exactamente qué le provocó a la modelo ese episodio -aparentemente- neurológico.