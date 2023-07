Desde hace algunos años, la exreina de belleza, actriz y presentadora de televisión mexicana Alejandra Espinoza se ha dedicado a participar en carreras como maratones. Por esto, según ha explicado en ocasiones anteriores, ha hecho algunos ajustes en su alimentación y régimen de ejercicios.

Mientras el cuerpo de quien fue reconocida en la pasada edición de Premios Juventud responde a los cambios realizados en su estilo de vida, varios seguidores se han dedicado a criticarla a través de las redes sociales. “Ya es demasiada la delgadez”, es una de las líneas constantes que comentan los usuarios.

Ayer, la ganadora de “Nuestra Belleza Latina” de Univision en el 2007 puso un alto a sus detractores a través de un contundente mensaje. Casi 24 horas después, la publicación cuenta con más de 72,000 reacciones y cientos de mensajes de empatía y solidaridad.

“¡Soy un pésimo ejemplo! Me levanto todos los días a las 5 de la mañana (o antes), lo primero que hago es orar y dar gracias a Dios por un día más”, expuso la natural de Tijuana, México, en la extensa carta.

“Corro mínimo 25 millas a la semana, tengo claro lo que alimenta y hace bien a mi cuerpo y lo que no, por eso intento ser consciente en lo que le entra a mi cuerpo. Como frutas y vegetales como si no hubiera mañana, no tomo gaseosas o bebidas azucaradas”, explicó.

En el escrito, acompañado de una foto en la que Espinoza se muestra a contraluz, en traje de baño y con medio cuerpo dentro del agua, reiteró que es “una mamá presente y trato de ser mi mejor versión todos los días”.

“Mientras no estoy trabajando se desayuna, almuerza y cena comida hecha por mí en casa, sentados en la mesa como una familia. Tomo alcohol solo cuando estoy de vacaciones, leo mínimo un libro al mes, invierto en mi educación y en cosas que le hacen bien a mi salud física, salud mental y espiritual”, reveló.

“Los fines de semana prefiero pasar tiempo haciendo un tendido (club de amor) para Matteo que salir de fiesta. Trato de ser congruente con lo que pienso, digo y hago. Tengo más que nunca claras mis prioridades”, confesó.

La esposa del coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero fue contundente al decir que “no me gusta juzgar a los demás y opino solo cuando me preguntan”: “Entiendo que todos somos diferentes y que no somos más que la consecuencia de nuestras acciones y decisiones. Me afecta mucho el sufrimiento de los demás y poco la opinión que pueden tener sobre mí”.

Asimismo, la mexicana concluyó el mensaje con una solicitud a sus detractores: “Lo único que les pido es que no busquen ejemplos en las redes y menos ejemplos físicos, eso no los va a llevar a ningún lado bueno, y se los digo por (que) aunque no lo crean los quiero”.

En 2015, Espinoza le dio la bienvenida a su primer hijo, Matteo. Antes de saltar a la fama, la presentadora trabajó en un restaurante de comida rápida y participaba en concursos de belleza en su tiempo libre.