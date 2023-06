Luego de que a finales de mayo el cantautor Alejandro Sanz dejara un preocupante mensaje sobre su salud mental en las redes sociales, en la tarde de ayer el español volvió a utilizar el mismo medio para indicar que estaba “mejorando poco a poco”.

“Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos, pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”, expresó el cantante de 54 años en esta ocasión. “Pero os diré algo para que me entendáis: ¿os acordáis de la canción “Se vende”? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”.

Al igual que en ocasiones anteriores, los mensajes de apoyo de parte de sus seguidoras y fanáticas no se hicieron esperar.

A finales de mayo, Sanz utilizó las redes sociales a manera de aviso de su situación de salud mental al escribir: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, expresó en ese momento el autor del tema “Mi soledad y yo”. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”.

Justo en ese momento, Sanz se encontraba en plena gira de conciertos que lo llevó, entre abril y mayo de este año por países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay. Actualmente está en España, donde cantará hasta agosto, y a partir de septiembre irá a Estados Unidos y México. De hecho, el artista se presentará este año en Puerto Rico el 16 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Al hacer público su situación de salud, el cantante mencionó que se planteó suspender la gira de conciertos por esta situación, pero que decidió no hacerlo por el respeto que sentía por la afición. “No quiero suspender la gira, porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los ‘shows’, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, expresó el artista, quien se ha mantenido muy activo escribiendo mensajes y compartiendo imágenes de sus conciertos durante este tiempo.

Aunque se ha especulado las razones de la causa de la situación de salud mental del cantante, como una separación de su pareja de tres años Rachel o una posible bancarrota, la realidad es que Sanz no ha especificado cuál fue el detonante de todo.

En caso de necesitar ayuda de emergencia llame a la Línea PAS (1-800-981-0023) (1-888-672-7622) o el 988. En las clínicas de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas tenemos servicios ambulatorios disponibles coordinando cita en el (787) 758-2525 extensiones 7400 o 1923.