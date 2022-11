La presentadora Alexandra Fuentes se encuentra a horas de cumplir una meta personal por la que se ha preparado en los últimos meses: su primer maratón.

Fuentes se encuentra en la Gran Manzana junto a su esposo David Bernier y sus hijos Miranda y Adrián para correr mañana, domingo, las 26.2 millas que corresponden al tradicional maratón de Nueva York, donde participan miles de atletas.

La animadora del programa “Alexandra a las 12″ de Telemundo nunca en sus 44 años había participado en un maratón. Previo realizó el medio maratón de San Blas en Coamo y el 10K del Teodoro Moscoso. Según ella su relación con los deportes antes de correr se limitaba “hacer ruido en las gradas a favor de los equipos de la escuela era mi especialidad”.

La también productora adoptó hace casi dos años el entrenamiento de correr a su rutina diaria. Fuentes fue de aficionada a convertirse en una atleta gracias al entrenamiento del grupo “Freddy’s Runners” del entrenador Sigfredo “Freddy” Rodríguez y de ejercicios de fortalecimiento en el gimnasio.

En una entrevista publicada en febrero en este medio a semanas del evento 10k del Teodoro Moscos, Fuentes reveló que correr “lo encontraba aburrido, repetitivo, cansón, llegaba hasta 3 millas y ahí me quedaba” hasta que conoció al grupo de con este grupo “Freddy’s Runners” que fue una gran motivación. Tanto así que en cuestiones de horas podrá cruzar la gran meta del maratón de Nueva York.

La cantante de la orquesta “La Misma” expresó hoy parte de las emociones que experimenta desde Nueva York en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que agradece a cada uno de las personas que han sido parte de su sueño.

“Aquí estoy, a sólo horas de comenzar mi primer maratón a los 44 años. Nunca fui una atleta destacada ni nada por el estilo. Hacer ruido en las gradas a favor de los equipos de la escuela era mi especialidad. Nada ha cambiado mucho, sólo que esta vez me puse una meta y me comprometí a lograrla. El sacrificio ha sido mucho, pero he disfrutado el proceso. Además, he cultivado buenos amigos que ya forman parte de mi familia. No se trata de una simple carrera, es una meta próxima a cumplirse, por eso tiene tanto significado. El valor de las cosas depende del esfuerzo que ponemos para lograrla y no ha sido poco lo que me ha costado prepararme para poder cruzar la meta, este próximo domingo en el maratón de New York”, escribió Fuentes en el inicio de su mensaje.

La productora que recientemente llevó al teatro por primera vez a “Los García” en memoria del programa de televisión creado por el fenecido Tommy Muñiz, es parte del grupo de atletas puertorriqueños inscritos en el evento deportivo. Todos los que participan en un maratón deben entrenar por semanas y meses para poder tener la condición física que requiera la extensa carrera.

“Muchas madrugadas, fatiga e incluso lágrimas cuando en la ruta final el dolor amenazaba con frustrar mis sueños. Pero Dios sabía que mi causa era mucho más que una carrera y puso su mano para sanarme, dándome la oportunidad de continuar mi camino. Imposible haber llegado hasta aquí sin la ayuda de personas que creyeron en mí y me acompañaron en esta aventura. Por eso, a cada uno de ellos quiero dedicarle una parte del maratón. La salida se las quiero dedicar a mis padres y hermanos. Sin ellos nada de lo vivido hubiera sido posible. ¡Gracias por tanto amor!”, añadió la presentadora en el mensaje en el que detalló a quiénes le dedica la ruta.

“Loca ya de que den la señal de salida y saber si mis piernas logran lo que tanto anhela mi corazón: terminar mi primer maratón. ¡Amén!”, concluyó en su escrito.