Alexandra Malagón regresa al teatro con el papel de “María Magdalena”

Han pasado cinco años, desde que comenzó la pandemia del COVID-19, que la presentadora y actriz Alexandra Malagón no hacía teatro. Esta Semana Santa, a través de la pieza “La vida de Jesús”, la dominicana retomará esta faceta que tanto la llena y la apasiona.

El retorno de la animadora a las tablas la mantiene ansiosa y emocionada. Más allá de volver a caracterizar un papel, esta mezcla de emociones se debe a que es con un personaje de la Biblia que siempre le ha llamado la atención.

“Desde la pandemia no hacía teatro. Lamentablemente, me llamaron para un proyecto que eventualmente no se realizó. Hice cine, realicé varias películas durante el proceso de pandemia, pero teatro no. El último fue meses antes del ‘lockdown’, que participé de un festival en Chicago de Teatro Latino”, contó Malagón en entrevista con El Nuevo Día.

La esposa del salsero Gilberto Santa Rosa le dará vida a “María Magdalena”, que según manifestó, se trata de un personaje que siempre ha admirado y del que ha leído mucho. Para la comunicadora, esta figura guarda un simbolismo especial que no todo el mundo ha descubierto.

“En las pasadas décadas ha tomado mucha relevancia con libros como ‘El Código Da Vinci’ y los demás que lleva la figura de María Magdalena a otros niveles. Pero siempre me ha llamado la atención el personaje, por lo que te voy a decir ahora, porque para mí es la imagen de lo que Jesús quería para la mujer. Jesús escogió a María Magdalena y yo creo que da un mensaje a través de ella. Es la mujer que recibe la buena nueva de la resurrección. O sea, ninguno de los apóstoles, fue ella. Ya hay muchísimos libros históricos, quizás para algunos sectores religiosos, pero para mí ella era un apóstol. O sea, María Magdalena es una figura clave en todo lo que es el paso de Jesús en la tierra y lo que quería para sus hijos. Y a través de él, se demostró el amor, el respeto y el lugar que te quería Jesús para la mujer”, subrayó.

Malagón, asimismo, se mostró agradecida de formar parte de la pieza presentada por el municipio de Carolina y dirigida por Florentino Rodríguez. La figura de Jesús, puntualizó, ocupa un lugar irremplazable en su vida, así como en su crecimiento personal y espiritual.

Alexandra Malagón (María Magdalena), Jonathan Cardenales (Jesús de Nazareth),Suzette Bacó (María, Su Madre) y Herbert Cruz (Herodes y Pedro). (alexis.cedeno)

“He leído mucho de religiones, sobre todo de Jesús. Es una figura que para mí es el personaje más importante del universo, del mundo. O sea, del mundo como lo conocemos, Jesús es la figura más importante. Es valioso ver sus mensajes. A mí me encanta cuando Jesús hablaba en parábola. Me encanta cómo en todo momento estableció sus posiciones, cuando vemos a un Jesús que no solamente es puro, es un Jesús que da un mensaje, que enfrenta en el templo y dice: ‘No, esto no es así‘. Llevamos dos siglos hablando de Jesús. Para mí, yo pienso en Jesús y pienso en el más puro amor, en pura generosidad...”, describió sin poder contener el llanto.

Alexandra Malagón en el personaje de María Magdalena. (Suministrada)

La integrante de filmes como “Los Reyes”, “Las camelias” y “Cuando un amor se va” informó que desde hace cuatro años el municipio de Carolina ha presentado “La vida de Cristo”. Este es su primer año en la obra y lo hará “junto a un elenco extraordinario”.