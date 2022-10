La cantante española Amaia Montero, exlíder de la reconocida banda La Oreja de Van Gogh, estaría atravesando un difícil momento de salud, según confirmó su hermana en declaraciones a la prensa.

Las alarmas se encendieron el viernes pasado cuando la artista compartió en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro en la que aparece en bata, como recién salida de bañar, con sus pelos sin peinar y una expresión seria, de tristeza, en su cara. Junto a la foto, la cantante escribió un fragmento de una canción de Camila: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

La publicación se llenó de comentarios que le deseaban a Montero buenos deseos. “Resiliencia compañera. Eres la reina del pop”; “Recuerda que vales mucho y tu voz inspira”; “Te admiramos”, fueron algunas de las palabras que le dedicaron a la artista.

Poco después, el productor musical de Amaia, Marcelo Vaccano, sumó preocupación al decir en un programa de televisión que se desconocía el paradero de la cantante.

Según publicó en un artículo el medio español ABC, Idoia Montero, hermana de la cantautora, evitó entrar en muchos detalles durante el programa de televisión “Espejo público”, pero dijo que la artista no está atravesando su mejor momento.

También, reconoció que, dada la creciente preocupación de los seguidores, que piden explicaciones acerca de la publicación de la fotografía, la familia está agobiada. La hermana de Montero agradeció el apoyo de los seguidores y los cientos de mensajes que deseaban una pronta recuperación a Amaia. Debido a los crecientes rumores, buscó llevar tranquilidad y negó que la artista se encuentre en un paradero desconocido.