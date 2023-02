Desde que ganó el “reality show” de Univision, “Viva el sueño”, en el 2009, la “triple amenaza” puertorriqueña Ana Isabelle Acevedo ha conquistado los escenarios más importantes del mundo. Sin embargo, para la cagüeña, ninguno se compara con su tierra natal.

El público boricua, descrito por la cantante, bailarina y actriz como “el mejor del planeta”, de igual forma, admira y agradece la gesta de quien comenzó su carrera artística a los cinco años en el Coro de Niños de Caguas. Lo anterior quedó evidenciado la semana pasada con cuatro funciones de la laureada pieza musical “West Side Story” llenas a capacidad en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

“De verdad que ha sido una acogida maravillosa a este musical. La gente viene, llora con nosotros, nos aplaude y se ríe con ‘Anita’. Ha sido bien bonito sentir la retroalimentación del público que nos espera ahí afuera para aplaudir y los mensajes en las redes sociales”, detalló la protagonista del proyecto producido por Ender Vega, de BAS Entertainment.

Con entusiasmo, Ana Isabelle continuó que gracias al apoyo de los espectadores se abrieron tres nuevas funciones los días 18, 19 y 25 de febrero. Antes de seguir con el relato de su experiencia en la versión boricua de la obra basada en el libro del director de teatro estadounidense Arthur Laurents, la intérprete de “Anita” lanzó un reto a sus compatriotas.

“Nos despedimos el sábado 25 llenos de mucha emoción. Vamos, Puerto Rico, demuéstrenme que ustedes son poderosos. De repente, no sé, convenzo al productor que haga algo. Todas las funciones han sido casa llena, así que, qué mejor regalo por el trabajo fuerte que hemos tenido por un mes”, exclamó.

En esta ocasión, la graduada de Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR), afirma que la “Anita” del 2023 tiene una madurez distinta a la “Anita” que presentó en el 2018, con más de 70 funciones “sold out” en Estados Unidos. De igual manera, su participación como “Rosalía” en la producción cinematográfica dirigida por Steven Spielberg, provocó que vea la historia con “otros lentes”.

“Ha sido bien interesante poder revisitar esta historia. También, viniendo de un proyecto maravilloso de baile (”Mira quién baila All Stars”), en mi tierra, le da un significado diferente. Eso, sumado a estar rodeada de un elenco totalmente puertorriqueño, lo hace aún más especial”, expuso.

Otro hecho que marcó el retorno de Ana Isabelle a las tablas de su adorado terruño fue tener a la renombrada actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno en el público. El ambicioso montaje, que contó con la dirección musical del maestro Ángel “Cucco” Peña, estuvo dedicado a quien fue reconocida por el libro Guinness de los Récords por ser la primera artista latina que la logrado copar los cuatro premios principales de la industria estadounidense del espectáculo (Oscar, Tony, Grammy y Emmy).

“No solo a Rita, sino también al gran Lin-Manuel Miranda en la noche de estreno, también le dio una nueva carga y un nuevo peso a mi propuesta de quién es ‘Anita’. Yo siempre he tratado de ser bien fiel a traer algo de Ana Isabelle para que el personaje sea auténtico y que no esté alejado de mí. Así que, obviamente, estoy trayendo el sazón que nosotros (los puertorriqueños) tenemos, esa picardía, pero también traigo una ‘Anita’ bien humana”, argumentó.

De su reencuentro con Moreno, quien interpretó a “Anita” en el 1961, en el filme dirigido por Robert Wise, la intérprete de “La vida es bella”, atesorará cada momento. No obstante, hay unas palabras que la segunda finalista de “Mira quién baila All-Stars 2022” guardará para los momentos de prueba, para esos días en los que un sueño termina con un “no”.

“Ella (Rita) es una mujer tan honesta, tan real. Tiene esa chispa que me identifico con ella, porque yo soy así. El momento que me llevo muy profundo en mi corazón es cuando salí de la noche de apertura, que nos encontramos en el pasillo y me abrazó, y me dijo: ‘Wow! You’re so brave, You’re amazing, You’re wonderful!’ Esas palabras me las llevo en mi alma”, dijo sobre su “modelo a seguir” y quien la ha inspirado desde niña.

De esta manera, Ana Isabelle vive su tercer encuentro con la obra maestra de Broadway, una pieza que le ha regalado vivencias indescriptibles. Cada una, detalló, la ha ayudado a transformar su identidad como artista y como persona.

“Lo que yo viví en el Guthrie Theater en Minneapolis, Minnesota, haciendo de ‘Anita’ con tantas funciones ‘sold out’, siendo una de tres puertorriqueños en aquel elenco, donde yo me sentía con esa emoción de representar a mi tierra, pero estar lejos de ella, y después tener la oportunidad de hacer la película, que es una de las oportunidades más mágicas que yo he tenido en mi vida, de estar en una producción multimillonaria de la mano del cineasta Steven Spielberg, que era mi director, que yo soñaba trabajar con él y pensaba que eso me iba a pasar a mis 90 años. Haber vivido eso tan joven, rodeada de un elenco de veteranos de Broadway, de artistas increíbles, fue surreal”, dijo con ilusión.

Con “Anita”, quien se prepara para otros tres grandes proyectos importantes, uno de ellos fuera de Puerto Rico, contó que ha podido explorar el baile, el canto y la actuación en diferentes estados. Del personaje, agregó, lo más que le gusta es cómo la pasea por diversas emociones.

“Me gusta porque ella comienza bien fuerte, malcriada, ella no se deja por ‘Bernardo’, pero -a la misma vez- lo adora y es una relación así como medio tóxica, pero bella. De momento tiene una gran pérdida, pero también vemos una ‘Anita’ que adora a ‘María’, y que la cuida, una ‘Anita’ maternal, que es una chispa, que tiene un punto de vista sobre su tierra y sobre vivir en América. O sea, es un personaje tan rico en colores, que te permite tanto, que describir qué ha sido ‘West Side Story’ para mí es muy difícil porque me ha dado demasiado y estoy tan agradecida”, manifestó Ana Isabelle, quien también está emocionada ante el lanzamiento de su nuevo disco el próximo mes de mayo.