La Sala de Festivales Antonio Paoli ya está lista para que el color, la música, el baile, el amor y toda la trama que envuelve al icónico musical de Broadway, “West Side Story”, suba a escena de la mano y bajo la dirección escénica del reconocido coreógrafo puertorriqueño, Marcos Santana.

Ya son más de 22 años desempeñándose en las artes escénicas fuera de Puerto Rico, por lo que regresar y laborar en su tierra, siempre le llena de emoción y nostalgia. Más aún cuando se trata de la sala con la que desde sus inicios como artista siempre soñaba y disfrutaba presentarse, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Para mí es un inmenso honor poder trabajar en la isla. Tuve un choque de nostalgia la primera vez, cuando vine a trabajar con ‘In the Heights’. Después de dos años vuelvo y es bien lindo recordar que mis comienzos, mis primeros pasos artísticos ocurrieron aquí, en este lugar donde estuve tantas veces, de verdad que para mí esto sigue siendo nostálgico. Estar en escena, estar en esa sala tan bella, viendo al auditorio que es increíble, siempre me llena de nostalgia y emoción”, manifiesta Santana.

Para “West Side Story”, producida por Ender Vega, el director y coreógrafo realizó una versión diferente creada para Puerto Rico, con el espectáculo y la música que se conoce, pero con la intención de conectar la historia un poco más con lo que son los puertorriqueños, su gente, lo que ha pasado nuestra isla y con un vocabulario que espera que resuene con el público local.

“La versión que yo creé para acá es original, no he tomado nada de otras piezas... Es una versión que se desarrolló tomando en consideración al público de Puerto Rico y su sentir sobre la pieza, porque yo pienso que ‘West Side Story’ es una obra maestra del teatro y nadie puede dudar de eso. Pero, yo sé que el público puertorriqueño tiene algunas opiniones referentes a la pieza, al igual que yo personalmente también tengo las mías. Como actor hice la pieza y me sentía incómodo haciéndola porque no nos representaba de la forma que somos ni de la forma que merecemos ser representados en escena”, indicó, a la vez que dejó saber que por razones legales no puede cambiar nada del diálogo.

No obstante, lo que sí pudo hacer fue añadir elementos visuales e históricos para que el público pueda conectar un poco más con la puertorriqueñidad y, a su vez, provea más autenticidad a la pieza, la cual resalta la pureza, simpleza y el sentimiento del amor. Más allá de eso, logró lo que parecía no ser posible y que resulta ser otros de los aspectos innovadores de la puesta que subirá en escena del 10 al 12 de febrero, y el 18 de febrero de 2023.

“Tuve la gran dicha de que David Saint, quien es el que tiene los derechos del libretista Arthur Laurents, autor de ‘West Side Story’, md otorgara el permiso de poder reescribir el guion en el que colocara español en algunas partes, para utilizar más el idioma y el uso de vocablos con los que los puertorriqueños se puedan identificar. Para mí eso es un gran honor, porque ese permiso no se lo dan a nadie y una vez explicamos la situación de lo que queremos presentar en la isla, él me dio el permiso”, contó.

A esto se le añade que Santana creó una historia alterna a la obra, basada en “Romeo y Julieta” de Shakespeare y que se transporta en “West Side Story” a la ciudad de Nueva York, situando la acción en Upper West Side, a mediados de la década de 1950, donde se explora la rivalidad entre estas dos pandillas callejeras en guerra. En esta, “Tony”, quien es un antiguo miembro de “Los American Jets”, se enamora de “María”, la hermana del líder de los “Puerto Rican Sharks”.

“‘Romeo y Julieta’ sabemos que los dos mueren. En nuestra versión de ‘West Side Story’, sabemos que ‘María’ sobrevive a los eventos. Yo siempre me quedé con la inquietud de, qué le pasó a María luego de los eventos. Mi respuesta es que yo pienso que ella siempre regresó a la isla, a Puerto Rico, que dentro de la obra y el subtexto de la obra, que ella y ‘Tony’ hablaron de ‘cuando nos casemos, por qué no nos regresamos a la isla, vivir en una casita en la playa, y vivir nuestros días felices en Puerto Rico, donde todo se siente cálido y donde todo el mundo es aceptado. Toda esa idea de subtexto la incorporamos en esta producción”, adelantó el director.

Parte del elenco del musical 'West Side Story': Mirta Álamo, Luis Obed Velázquez, Axel Serrant, Amanda Rivera, Kedward Avilés, Ana Isabelle, Braulio Castillo (hijo), Yamil Cruz, Julio Enrique Court y Jesús Sánchez. (Pablo Martinez Rodriguez / Staff GFR)

Esta versión, cuya dirección musical estará a cargo del maestro Ángel “Cucco” Peña, será más auténtica aún al contar con un elenco completamente boricua, con más de una veintena de actores, quienes contarán la historia, entre ellos: Ana Isabelle (“Anita”), Amanda Rivera (“María”) y Kedward Avilés (“Tony”), así como Tanairí Vázquez, Braulio Castillo, Axel Serrant, Eric Yamil Cruz, Luis Obed Velázquez, Milca Álamo, Julio Enrique Court, Jesús Sánchez Rodríguez y Sebastián Serra.

“Es difícil poder enseñar a alguien ser latinos, ser puertorriqueño. Eso es algo muy complejo, especialmente por las demandas que tiene esta obra de que todos los actores deben bailar fenomenalmente, cantar y actuar. Esta es la primera vez donde me siento tranquilo de que todo el elenco desde un principio entendió lo que yo quería hacer. Conectaron con el material de una forma diferente a otros actores con los que yo he colaborado anteriormente. Estos actores saben ser puertorriqueños, han pasado por esta misma historia de una forma u otra en el sentido de pérdida, con situaciones del huracán María en adelante, por ejemplo. En todo Puerto Rico hemos sufrido de una forma u otra ese sentido de pérdida y, al traer esta visión, los actores se conectaron con esta versión y están dando el máximo”, adelantó.

Asimismo, con esta producción será dedicada a la actriz, cantante y bailarina puertorriqueña Rita Moreno, quien protagonizó la primera adaptación cinematográfica de “West Side Story”, interpretación con la que ganó el Oscar en 1961. A todas luces, la galardonada artista latina que ha logrado el EGOT, estará presente en la isla, donde será homenajeada previo al estreno de la pieza.

“Me siento un poquito ‘nerve wracking’, no lo voy a negar, pero estoy muy emocionado de ver que ella vuelva a su isla y vea esta producción que la llevó a al estrellato, y que se puede identificar con este elenco boricua. La verdad es que estoy súper emocionado y espero que ella lo disfrute”, señaló.

Apoyo al teatro boricua

A Santana le fascina el auge que están teniendo el teatro musical en la isla, no solo por el interés de los artistas locales, sino también esa respuesta favorecedora por parte del público, de respaldar el arte. Aun con lo atractivos que resultan ser los musicales, por todos los elementos que lo componen, este experimentado histrión exhorta a que ese mismo auge se traduzca también en apoyo para las producciones locales originales.

“Espero que esto también active el volver a ir al teatro más a menudo, de ver piezas originales, no tan solo piezas que vienen o que ya conocemos de Estados Unidos y de Broadway, sino también que empecemos a respaldar el teatro boricua que es excelente. Aquí constantemente los artistas están haciendo trabajos de maravilla, que ese resurgir me emociona por las posibilidades del futuro en el teatro en Puerto Rico”, comunicó.