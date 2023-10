La presentadora de radio y televisión Angelique Burgos, “Burbu” reaccionó, en la mañana de hoy, miércoles, a las declaraciones de Pamela Noa, quien hizo un video para aclararle a su colega de Spanish Broadcasting System (SBS) que ella nunca había hablado mal de su hijo ni había realizado memes del menor.

Pamela aseguró en su descarga estar cansada de “de recibir tiros” por lo que ella entiende han sido mentiras divulgadas por años. “Me cansé porque ya caemos en la mentira y no podemos caer en la mentira. A diferencia de ti (Burbu), yo sí voy a hablar con nombre y voy de frente”, sostuvo la presentadora en el inicio del video, titulado “Esto es para ti Burbu”, publicado en su canal de YouTube.

“Burbu hizo un live en su canal de YouTube en donde hay un grupo de personas hablando y entre las cosas que se dijeron, dijeron que yo había hecho memes sobre su hijo y que yo hablaba mal de su hijo, porque alguien le dijo que yo hice eso”, explicó Pamela en el video que publicó el lunes en la noche.

Habla la Burbu

Hoy, miércoles, la presentadora del programa radial “El Despelote” de La Nueva 94 (94.7 FM), espacio que anima junto a Rocky The Kid, le contestó a Noa y al resto del equipo que labora en el programa “Molusco y los reyes de la punta”, de La Mega (106.6 FM) donde trabaja Jorge Pabón “Molusco”.

“Esa es su verdad y la persona que me lo dijo a mí, no la voy a poner en el spot. No voy a poner a nadie en una situación incómoda. Sé mi verdad y hay veces que uno se tiene que poner al frente y aguantar los tiros. A mí lo que realmente me incomodó un poco es que sacaran de contexto lo que había dicho Carola, porque lo que pasa es, que en ningún momento nadie habló de ninguna... De nada físico, ni de gordas, ni de flacas, ni de bajitas, ni de altas ya estábamos hablando de una situación de unos memes de un niño. Pues como ella es amiga mía, pues como una hermana tuya que se puede molestar y sale en defensa tuya… ella habló. Pero si ella (Pamela) no fue, pues es su verdad”, indicó Burgos sobre las supuestas expresiones que Pamela atribuyó se hicieron en su contra durante el segmento “Las más perras” del canal Burbu TV en YouTube.

“Lo que me molesta es que mucha gente se monta en el bote y empiezan a disparar de la baqueta sin saber, pero cada cual tiene derecho de defenderse a su modo. Entiendo cuando tengo que callar y cuando tengo que cubrir unas personas que han confiado en mí. Eso es todo, yo no voy a seguir batiendo la cosa. Lo que diga me lo van a refutar. Cada cual tiene el derecho de defenderse cuando tú entiendes que algo no es cierto. ¿Verdad? Ahora lo que no entiendo es el complot de todos unidos contra mi, ¿entiendes? Uno ve la maldad, pero volvemos a lo mismo. Tirotéenme. Ahí sacaron hasta lo que pasó en el 1903… pero al final del día, cada cual, señaló Burbu sobre las expresiones que ayer, Molusco dedicó en su programa “Molusco y los Reyes de la punta” en el que también participó Robert Fantacuca.

Rocky The Kid” abundó que lo sucedido queda en la consciencia de cada persona y que deben dejar que pase el tiempo para alguna posible conversación.

“Han pasado muchos años y quizás era una espinita que tenía guardada y lo dije porque soy espontánea”, añadió Burbu sobre la información que le dijeron en relación unos supuestos memes que hacía Pamela, y que esta última aclaró que nunca realizó los mismos sobre el hijo mayor de Burgos.

Molusco, por su parte, repudió ayer, martes, los comentarios despectivos realizados por las panelistas invitadas al programa de “Burbu”, “Las más perras” que se transmite por el canal de YouTube, Burbu TV, sobre su compañera Noa.

“La que tiene que pasar la página es ella (en referencia a Burgos), yo la pasé hace mucho tiempo. Yo dejé de hablar de este caso hace muchos años, yo seguí mi vida, seguí mi carrera y mi carrera ha continuado, con ella o sin ella, y la de ella también (que la carrera de Burgos también ha continuado)”, comentó el martes ante el micrófono de “Molusco y los Reyes de la Punta”.

En medio del segmento radial, Pamela, quien es también animadora del programa “Hoy Día” de Telemundo, no quiso abundar mucho más sobre el tema.

En el video que hizo Pamela en descarga a Burbu, la animadora sostuvo estar cansada de recibir tiros, en referencia a que fue ella quien sustituyó en el 2017 a Burgos durante la maternidad de su segundo hijo Kokoh Ayuso Burgos en el antiguo programa “El Goldo y la Pelúa” de La Mega, (106.9 FM), con Jorge Pabón “El Molusco” y Angelique Burgos. En diciembre de ese mismo año, SBS despidió a Burbu y fue Pamela quien se queda en el espacio junto a Jorge Pabón “El Molusco” y Alí Warrington. Los tres talentos de radio son los que continuaron con el programa “Molusco y los reyes de la punta” que se transmite de lunes a viernes en la emisora La Mega (106.9 FM).

“Ya estoy cansada de recibir tiros, llevo años recibiendo tiros. En ese live también se habló de lo que pasó cuándo ella (Burbu) salió de radio y me senté en su silla. Ellas no mencionan nombre, pero con quien más pasó”, cuestionó Pamela.

“Digo, sin contar con que las personas que estaban a tu alrededor en ese live aprovecharon para bulearme, decirme gorda, inferirlo, y decir que yo era una enferma mental por hablar mal de niños, cosa que nunca pasó. Es terrible hacer acusaciones de esa índole porque alguien dijo y entonces sigue corriendo la bola y sigue cambiando la información y no puedo permitirlo... Por qué razón tú dices que yo subí memes o yo hice memes de tu hijo para las redes cuando tú no tienes pruebas de eso, porque alguien que tú quieres mucho te dijo. Tienes que verificar tu entorno”, prosiguió sus declaraciones en el video.