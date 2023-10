La presentadora de radio y televisión, Pamela Noa aseguró estar cansada de “de recibir tiros” por lo que decidió realizar un video para aclararle a su colega de Spanish Broadcasting System (SBS), Angelique Burgos “Burbu”, lo que ella entiende han sido mentiras divulgadas por años.

Pamela fue la presentadora que sustituyó en el 2017 a Burbu durante la maternidad de su segundo hijo Kokoh Ayuso Burgos en el antiguo programa “El Goldo y la Pelúa” de La Mega, (106.9 FM), con Jorge Pabón “El Molusco” y Angelique Burgos. En diciembre de ese mismo año, SBS despidió a Burbu y fue Pamela quien se queda en el espacio junto a Jorge Pabón “El Molusco” y Alí Warrington. Los tres talentos de radio son los que continuaron con el programa “Molusco y los reyes de la punta” que se transmite de lunes a viernes en la emisora La Mega (106.9 FM).

Desde entonces, Molusco y Burbu rompieron su relación laboral y de amistad a pesar de trabajar en la misma empresa SBS. En las últimas semanas, la disputa entre ambos ha salido a la luz públicamente nuevamente por parte de los mismos talentos de SBS que han revelado que existe la posibilidad de una conversación entre Molusco y Burbu, una de las parejas radiales más que en su momento fue una de las más influyentes en la radio.

En todos estos años, Pamela ha reiterado que la disputa se limita a los dos animadores radiales Molusco y Burbu, y que ella no tiene nada que ver con lo sucedido entre ambos.

Sin embargo, en la noche del lunes, optó por narrar su versión de los hechos y los momentos difíciles que le tocó vivir cuando sustituyó a Burbu en el programa. Sin pelos en la lengua, Pamela dirigió su video a la presentadora de “El Despelote” de La Nueva 94 (94.7 FM).

Pamela reaccionó a unas alegaciones que hizo Burbu en su canal de YouTube en el que aseguró que la animadora del programa “Hoy Día” de Telemundo era quien realizaba “memes” de su hijo y los difundía en las redes sociales. Las declaraciones de Burbu fueron hechas en el segmento llamado “Las más perras” de Burbu TV.

“Me cansé porque ya caemos en la mentira y no podemos caer en la mentira. A diferencia de ti (Burbu), yo sí voy a hablar con nombre y voy de frente”, sostuvo Pamela en el inicio del video, titulado “Esto es para ti Burbu”, publicado en su canal de YouTube.

“Burbu hizo un live en su canal de YouTube hoy en donde hay un grupo de personas hablando y entre las cosas que se dijeron, dijeron que yo había hecho memes sobre su hijo y que yo hablaba mal de su hijo, porque alguien le dijo que yo hice eso”, explicó.

“Ya estoy cansada de recibir tiros, llevo años recibiendo tiros. En ese live también se habló de lo que pasó cuándo ella (Burbu) salió de radio y me senté en su silla. Ellas no mencionan nombre, pero con quien más pasó”, cuestionó Pamela.

“Digo, sin contar con que las personas que estaban a tu alrededor en ese live aprovecharon para bulearme, decirme gorda, inferirlo, y decir que yo era una enferma mental por hablar mal de niños, cosa que nunca pasó. Es terrible hacer acusaciones de esa índole porque alguien dijo y entonces sigue corriendo la bola y sigue cambiando la información y no puedo permitirlo... Por qué razón tú dices que yo subí memes o yo hice memes de tu hijo para las redes cuando tú no tienes pruebas de eso, porque alguien que tú quieres mucho te dijo. Tienes que verificar tu entorno”, prosiguió sus declaraciones.

Pamela aprovechó para narrar cómo fue su entrada al programa que anima junto a Molusco y aclaró que ella fue quien llamó a Burbu sobre los comentarios que se hacían previo al despido de ella. La presentadora dijo que fue Burbu quien la llamó para que la sustituyera.

“Cuando empecé a escuchar rumores y escuchar habladurías, la que te llamó por teléfono, porque yo voy de frente, la que te llamó por teléfono fui yo y recuerdo el día. Te dije: ‘Burbu, por fa vuelve ya, porque están pasando cosas y estoy escuchando cosas y yo no quiero ese revolú en mi vida’, y tú me dijiste ‘no mamita tranquila’, esas fueron tus palabras, ‘no mamita tranquila’. Cuando pasó el revolú que te botaron, yo siempre me quedé esperando que tú dijeras que yo no tenía nada que ver, porque tú sabías los tiros que yo estaba cogiendo, y yo llorando pensaba que yo no quería regresar más a radio, yo no quería volver... te llamé y te escribí y tú me contestaste, ‘tranquila’. tú nunca hablaste, tú nunca dijiste que yo no tenía nada que ver y tú sabías lo que estaba pasando”, relató.

La animadora de Hoy Día Puerto Rico reiteró que “yo nunca he hablado mal de tu hijo, nunca, nunca he subido un meme de tu hijo, pueden hacer el search que quieran, yo nunca he subido nada de tu hijo. Ya basta”.

“Me costó duro hacer este video, pero es que no puedo permitir que se diga algo de mí, se digan cosas de mí que no son verdad. No vuelvas a hablar de mí, no hay necesidad. Yo no hablo de ti, a menos que sea bien, hasta ahora. Y cuando Molusco trae el tema en el programa trato de ser lo más parca posible porque no me interesa”, puntualizó Pamela.