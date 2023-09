El locutor y productor Jorge Pabón “Molusco” respondió en la tarde de ayer si hará las paces con la presentadora Angelique Burgos “Burbu” y si volvería a trabajar con quien fue su compañera radial por diez años consecutivos.

La reacción de Pabón se dio en una conversación que por momentos se tornó incómoda con sus compañeros Pamela Noa y Alí Warrington durante el programa “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega (106.9 FM). Warrington y Noa fueron los que ocuparon hace cinco años y medio el espacio que dejó la Burbu en la cabina radial, luego de la separación del exitoso binomio que lideraba las ondas radiales con el programa “El Goldo y la Pelúa”.

Warrington y Noa le cuestionaron abiertamente a Molusco si él ¿desea volver a trabajar con Burbu?, ¿si extraña a su excompañera?, ¿si estaría dispuesto a limar asperezas? y ¿cuál espacio radial fue de mayor éxito?

PUBLICIDAD

El cuestionamiento de los locutores responde a las expresiones que hizo el jueves el locutor Roque José Gallart Ortiz, mejor conocido como “Rocky The Kid”, quien -junto a Burgos- conduce el programa radial mañanero “El despelote” de La Nueva 94 FM, aseguró que “Molusco quiere volver con Burbu”.

Molusco aceptó que sí ha tenido comunicación con Burbu para arreglar los problemas que han tenido en el pasado y que se comunicó con la presentadora, pero no han podido concretar esa primera conversación.

“Una cosa es arreglar y otras es vamos a hacer radio juntos, este es el proyecto que realmente nos costó”, indicó Pabón.

Ante la pregunta de Noa de si ¿desea volver a trabajar con Burbu?, Molusco aclaró que aunque no descarta que en el futuro eso pueda ocurrir en el presente prefiere apostar a la fórmula y química que tiene en la actualidad con sus compañeros en el programa “Molusco y Los Reyes de la punta”.

“Yo podría trabajar con Burbu de nuevo, sí. Si quiero hoy, no. Si ustedes me dicen yo cambio Molusco y los ‘Reyes de la Punta’ por ‘El Goldo y la Pelúa’, no. Porque esto ya está establecido, porque nos costó, porque en el momento histórico que ocurrió el fuego de ‘El Goldo y la Pelúa’, que yo literalmente me quedé solo con Robert Fantacuca y con el peo porque Pamela estaba cubriendo unas vacaciones, aquí nadie nos ayudó”, narró Pabón.

“No soy un puñalero”

No obstante, reconoció que Burgos y él como pareja radial nuevamente “sería un clase de palo”, pero no está dispuesto a comenzar una química.

PUBLICIDAD

“Tú crees que estoy dispuesto a empezar a encajar una nueva química cuando aquí yo la tengo con ustedes dos”, sostuvo Molusco, quien acto seguido le dijo a Alí “si tú te pones morrón y estúpido, posiblemente sí”.

“Yo puedo ser morrón y estúpido, pero no soy puñalero”, respondió con seriedad Warrington dejando entrever que Molusco sí podría dejarlos y traicionarlos para volver a trabajar con la esposa del exbaloncelista puertorriqueño Elías “Larry” Ayuso Carrillo.

“Esto es un negocio de dólares y centavos y a ti te encanta el billete… y hay billetes que saben a ñoña. Si a ti SBS mañana te dice vamos a hacer esto con la Burbu, tú no vas chistear en hacerlo”, añadió el hijo del comediante Bizcocho al increpar a su compañero radial.

Pabón explicó que con o sin Burbu puede hacer el mismo dinero que logra ahora en el programa radial vespertino.

Angelique Burgos y Jorge Pabón comenzaron a trabajar juntos en el 2008 en el programa radial "El Goldo y la Pelúa". (Archivo)

Molusco y Warrington trabajaron juntos en “La Perrera” de Salsoul por lo que locutor le dijo a Pabón: “Yo soy tu mejor pareja ‘ever’, estúpido. Los números están ahí, la historia está ahí”.

Pabón, al final, reiteró a sus compañeros que no volvería a trabajar con “Burbu” aunque sea una directriz de la empresa SBS.

“Mañana vienen mis jefes y me dicen, yo quiero juntarte con Burbu y yo le digo no quiero. No voy y eso está en mi porque tampoco los jefes van a hacer conmigo lo que les dé la gana porque la época de que los jefes hacen conmigo lo que les da la gana pasó. Ahora mismo puedo decidir lo que quiero hacer en mi carrera y aquí ningún jefe va a decir, tú vas a estar con Burbu, aquí nadie me va a imponer nada...ni (Raúl) Alarcón, nadie me va a imponer nada, no me pueden imponer nada. Ellos tampoco van a aceptar que yo les imponga algo, si no llegamos a una decisión yo me voy de aquí y no tengo problema”, puntualizó Molusco.