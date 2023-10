La presentadora de televisión y productora Angelique Burgos “Burbu” y la creadora de contenido Carola Negrón acudieron anoche a las redes sociales para, según comentaron, aclarar una situación que se desarrolló en el podcast “Las más perras”, que se transmite por Burbu TV.

Desde la comodidad del hogar de Burgos, las integrantes del programa digital conversaron con la audiencia por, aproximadamente, 7 minutos para entrar en los detalles de algunas de las expresiones realizadas en el episodio y que pudieron ser “malinterpretadas”.

“Para mí era justo y necesario sacar este ratito para expresarme, porque yo sé que muchas personas estaban esperando mis palabras en cuanto a la situación que se suscitó en Burbu TV el otro día. Se suscitó ese malentendido con Carola, que es una de mis buenas amigas. Yo creo que cuando tú te sientes, quizás molesto por alguien, que quieres salir en defensa de algo, quizás no lo hacemos de la mejor manera. Pero a petición de ella, yo quiero que ella misma se exprese, ella misma me lo pidió, ‘yo quiero hablar, que la gente pueda entender mi punto. Yo creo que es importante’”, comenzó la exintegrante de “Pégate al mediodía”, de Wapa Televisión.

Negrón, por su parte, dijo: “A veces, cuando tratamos de expresar algo, no nos manifestamos de la mejor manera. Eso fue lo que ocurrió en mi caso en el último episodio de ‘Las más perras’. En el momento de expresarme me encontraba bajo enojo. Ustedes saben que cuando estamos enojados es cuando menos debemos hablar. En ese momento yo no tenía ese tiempo de pensar, de tomarme ese momento de encontrar las palabras correctas, todo fue muy rápido. A lo mejor utilicé unas palabras que a muchos de ustedes no le gustaron. Mi intención nunca ha sido ni será ofender a nadie, en ningún momento hablé de cuerpo, de características, ni nada de eso”.

Esta semana, la productora de televisión arremetió contra la locutora y presentadora de Telemundo, Pamela Noa, a quién nombró como parte de las personas que le quieren hacer daño.

Fue a través del programa radial “El despelote”, donde Burgos reaccionó al video.

“En ningún momento nadie habló de nada físico: ni de gordas, ni de flacas, ni de bajitas, ni de altas. Estábamos hablando de una situación, de unos memes de un niño, ella, como amiga mía al fin, puede decir cosas”, expresó Burgos.

A preguntas de su compañero Roque José Gallart Ortiz, mejor conocido como “Rocky The Kid”, sobre el término de la palabra “personota” de parte de Negrón, Burgos respondió: “Lo interpreta el que tenga baja autoestima y el que esté pensando de otra forma, el problema es de otra persona, no de nosotros”.