Durante la mañana del lunes, el locutor radial Roque José Gallart Ortiz, mejor conocido como “Rocky The Kid”, conversó con su colega Angelique Burgos “Burbu” sobre el tan comentado momento ocurrido este fin de semana en Orlando, que se llegó a documentar como el “encuentro del año”, tras un abrazo entre ella y Jorge Pabón “Molusco”.

En la inteverción radial durante el programa radial mañanero “El Despelote” de La Nueva 94 FM, en el que Rocky y La Burbu son anfitriones, aclararon que antes de ese abrazo el pasado viernes en la noche, durante la celebración de cumpleaños de la locutora radial, en Mangos Café en Orlando, Florida, ambos talentos radiales de Spanish Broadcasting System (SBS) habían sostenido una conversación.

Si bien durante la noche del domingo se publicaron los videos con las reacciones inmediatas de ambos implicados, hoy la también empresaria confesó que hubo una larga conversación entre ella y el anfitrión de “Molusco y los Reyes de la Punta” en la residencia de quien fuera su compañero de labores durante una década en “El Gordo y la Pelúa” y que hace seis años terminaron labores con un sinnúmero de sin sabores y malos entendidos.

“Nosotros tuvimos una conversación en Puerto Rico, nos sentamos, estuvimos largas horas hablando. Fue en persona”, mencionó Burgos a la vez que explicó que no fue en un lugar público porque no querían que nadie los viera y así evitar especulaciones.

“Nos reunimos en su casa, me abrió las puertas de su casa y estuvimos allí hablando largas horas. De verdad que fue bonito. (Hubo) muchas cosas que yo no entendía, muchas cosas que él no entendía, y yo creo que nos hizo libre”, agregó la modelo.

“Me habían manifestado de la emisora que él quería ir al cumpleaños y yo dije, mira si él quiere ir no hay ningún tipo de problema, pero yo hablé con él y le dije: ‘tú sabes lo que eso implica’ porque para la humanidad nosotros no somos amigos. Él estuvo entre sí y no, por lo que yo nunca supe si él iba a llegar. Pero llegó, nos los disfrutamos. Parecíamos desconocidos”, dijo la presentadora entre risas.

Ante tales expresiones, su colega Rocky The Kid expresó su alegría por el referido acontecimiento, que se dio antes de que finalizara el año. “Cuando uno ve a amigos que uno quiere, a ti y a él... Nosotros llevamos toda una vida juntos, desde chamaquitos nos conocemos casi todos”, respondió mientras resaltó las veces que este tenía que compartir estando ambos presentes, lo que tornaba la situación en una difícil.

“Era difícil para ti, era difícil para él, era difícil para mí y era difícil para la empresa”, mencionó La Burbu, al referirse a eventos en los que tenían que tener una logística para que ambos talentos no se cruzaran de frente en los eventos, como les ocurrió en la Parada Puertorriqueña. “Fue bien incómodo, nos dedicamos a lo mismo, hay muchas veces que nos vamos a encontrar, y mano yo a Jorge lo quiero muchísimo. Yo se lo manifesté a él, él me lo manifestó a mí”.

Así como sostuvo que juntos vivieron momentos gloriosos, también dijo que el tiempo les ha a yudado a sanar las cosas que le molestaron, y enfatizó en que “cuando se trabaja desde el amor, todo es mucho mejor”.

“Yo conozco a un Jorge, pero también en esa conversación tabién pude ver una transformación en su persona. Yo creo que todos vamos cambiando todo el tiempo. Hay cosas que nosotros hacemos que despues entendemos que no están bien, pero nos vino superbién. No es que seamos los mejores amigos ni nada, porque todo toma un proceso, pero nos vino superbién”, recalcó.