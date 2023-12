Luego de que los presentadores y talentos radiales de Spanish Broadcasting System (SBS) Puerto Rico, Angelique Burgos “Burbu” y Jorge Pabón “Molusco” se abrazaran el pasado viernes en la noche, durante la celebración de cumpleaños de la locutora radial, en Mangos Café en Orlando, Florida, la locutora manifestó su sentir.

Según el video que se publicó en las redes sociales, Pabón fue quien se acercó poco a poco a la presentadora que era la gran homenajeada de la velada. Burgos se dio cuenta de la presencia de Molusco y le extendió el esperado abrazo que los seguidores de ambos deseaban desde su separación a finales del 2017 cuando la “Burbu” salió del programa “El Goldo y la Pelúa”.

En un video, captado esa misma noche de celebración, la locutora del programa radial mañanero “El despelote” de La Nueva 94 FM, fue entrevistada para Burbu TV, y ella misma publicó el video en su cuenta de Instagram acompañado del siguiente mensaje: “La oscuridad no puede expulsar la oscuridad: sólo la LUZ puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio: sólo el AMOR puede hacer eso. Conversación DONE GRACIAS @yosoymolusco *Me cogieron Jendía pero fue de corazón”.

La madre de Sahil Elías y Kokoh Mar reaccionó con lo siguiente: “Yo soy una mujer de amor, de hermandad, y Dios tiene un tiempo perfecto para todo. A Jorge lo quiero mucho. Vivimos muchas cosas juntos. Construimos una marca juntos durante 10 años, y hubo su rencilla, hubo su situación, pero qué bueno que no culmina el año sin haber podido por lo menos tener una buena conversación y darnos un abrazo solidario y seguir pa’lante”.

Del mismo modo, el popular locutor de “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega 106.9FM fue interrogado sobre cómo se sentía luego de ese abrazo suscitado, a lo que respondió: “Normal. Fueron 10 años de hacer radio juntos. Yo no tengo rencor ni odio por nadie, normal. Estoy aquí, esto es un evento de la estación de radio. Tengo que seguir trabajando, obviamente, tengo que seguir trabajando. Llega el momento en la vida en que ya, ¿tanta guerra para qué? Al final del día, para que haya guerra, tiene que haber otra persona que quiera guerra. Yo no quiero guerra con nadie, así que aquí estamos”.

Desde septiembre de este año el productor y la presentadora comenzaron a limar asperezas. El 2023, la audiencia ha sido testigo de algunos de los acercamientos que el anfitrión de “Molusco y los Reyes de la Punta” ha tenido con la esposa del exbaloncelista puertorriqueño Elías “Larry” Ayuso Carrillo.

Uno de ellos fue en un hotel en Orlando en el que Molusco estaba con Rocky The Kid y se encontraron a Burbu. Según Rocky The Kid, Pabón estaba emocionado por volver a verla y saludarla. Luego en una entrevista que Molusco le hizo a la cantante Gisselle, una de la mejores amigas de Burgos, el locutor aseguró que deseaba tener una conversación con Burbu, a quien describió como la pareja más dura y sólida que había tenido en la radio.