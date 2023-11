En medio de los populares y divertidos temas de conversación entre Jorge Pabón “Molusco” y sus hijos Ocean y Paula Pabón en su podcast “Adolescentes”, la joven aprovechó la oportunidad para explicarle a su padre la diferencia entre la “alegría” y “felicidad”, respuesta que dejó a muchos reflexionando y cibernautas comentando en las redes sociales.

Según comentó el locutor del programa “Molusco y los Reyes de la punta”, el tema surgió cuando se encontraba de camino a dejar a su hija a la escuela.

“Yo le digo a Paula que la felicidad es un sentimiento, y que para mí la felicidad no existe. Que uno se puede sentir feliz hoy, y mañana sentirte horrible. Es una sensación del momento, y se te puede ir. Ella me debate y me dice que no”, explicó.

Rápidamente, Paula interrumpe a Molusco y le responde: “es que yo creo que eso que tú estás describiendo es la alegría. Y no es lo mismo”.

PUBLICIDAD

De ahí, comenzó el debate sobre qué es la felicidad y qué es la alegría.

Y en medio de la conversación, la joven dio una lección que, para los seguidores del podcast, la hizo vencedora del debate familiar.

¿¿Existe la Felicidad? Paula y Molusco Debaten ¿¿Existe la Felicidad? Paula y Molusco Debaten Posted by Molusco Clips on Saturday, November 4, 2023

“Aquí es donde entra Dios”, aseguró Paula.

“Paula, lamentablemente, nosotros dos no estamos tan conectados a Dios como contigo –sic- me entiendes?”, le respondió su hermano Ocean, quien para este episodio no tuvo mucha intervención como es de costumbre.

“Tienes toda la razón, no es que no estamos conectados con Dios, ella está conectada de manera distinta porque ella tiene esa disciplina mucho más que nosotros”, añadió el también productor.

Y es que, según explicó la adolescente, todo gira en torno a Dios. “Hay muchos jóvenes que están vacíos, y buscan ese anhelo de ser feliz. El ser humano desde que nace busca ser feliz, y la buscan en cosas materiales y externas. Después, se frustran porque no llenan ese vacío que tienen. Entonces, cuando entra Dios a tu vida, entonces sí llena ese vacío, y te vuelves una persona feliz. Cuando eres feliz, tienes días malos, pero tienes confianza en que Dios tiene un propósito con eso”.

“Tú lo ves como que Dios me dio esta tristeza para sobrellevarla, salir de esta e ir camino a la felicidad”, cuestionó Molusco, a lo que Paula respondió: “la gente tiene libre albedrío. Te puede pasar algo que no esté en el plan de Dios, pero convierte esa situación mala en una enseñanza”.

Finalizando el conversatorio, Molusco lanzó su última carta. “El debate se termina si tú me contestas esta pregunta… ¿tú te has sentido feliz y triste a la vez?”

PUBLICIDAD

“Escúchame. Yo soy feliz y tengo días tristes. Y por ese día triste que tuve, no dejo de ser feliz”, terminó diciendo la joven.

Para el equipo de trabajo del podcast “Adolescentes”, Paula respondió la pregunta, dando por terminado el debate.