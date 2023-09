La figura del locutor radial Jorge Pabón “Molusco” suele ser controvertible por su estilo fogoso y a veces irreverente dentro del espacio radial “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9 FM, donde funge como anfitrión.

Desde que a principios de esta semana la cantante dominicana Yailin La Más Viral lanzó el tema “Mía”, en cuyo video mostró al mundo por primera vez el rostro de su pequeña Cattleya, fruto de su corto matrimonio con el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, el contenido de Pabón en cuanto a este tema en su cuenta de Instagram ha generado cierta controversia y malos entendidos.

El malestar se desató en figuras de la televisión en la República Dominicana, como Amelia Alcántara, quien salió en defensa de la cantante, aun cuando Pabón sostuvo que “el video está genial, me parece que está increíble”, pero ha reiterado en más de una ocasión a sus colegas Pamela Noa, Ali Warrington y Robert Fantacuca en que Yailin no tiene talento.

A esta polémica se agregó el presentador puertorriqueño Carlos Adyan Benítez, quien durante el programa “En casa con Telemundo”, junto al resto de los coanfitriones hicieron referencia al mismo tema e involucraron a Pabón, quien no se quedó callado y mencionó que habían magnificado el asunto al hacer un panel para discutirlo y que su compatriota estaba “repitiendo como el papagallo”.

“Este fue el pana que se le cayó el diente”, le dijo a sus colegas radiales para referirse a Adyan Benítez y recordaran ese suceso que le ocurrió en plena transmisión televisiva.

Carlos Adyan a Molusco (Instagram)

Sin embargo, el talento de Telemundo no guardó silencio y usó sus historias en Instagram para responderle y aclararle al locutor: “No creamos un panel... abrimos el show con la noticia, pero solo porque hablaste de @yailinlamasviralreal. “Yo no repito como el papa gallo... la verdad es la verdad. Amas hablar mal de las mujeres y dejarlas por el piso. Lo hiciste con @maripilyoficial, @iviqueendiva, ahora @yailinlamasviralreal entre muchas otras y después te sientas a hablar con ellas como si nada...”, destacó junto a un video del momento que usó para desmentirlo.

A eso le añadió: “Se me pueden caer mil dientes... pero nunca mi educación ni la dignidad por una entrevista. Y bien que me conoces. No te hagas...”.