El locutor y productor Jorge Pabón “Molusco” respondió si estaría dispuesto a una reconciliación con su exesposa Claudia Morales, luego de que ella hiciera una sorpresiva aparición la pieza “Adolescente, la obra” en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La expareja de Pabón irrumpió el pasado fin de semana en una de las escenas de la comedia de la mano del libretista y director Carlos Vega, cómplice de la sorpresa. La cara de asombro de todos en el escenario valía un millón, en especial la de los hijos de la pareja Ocean y Paula Pabón, y la de Molusco que fue entre pasme y vacilón, ya que pudo reaccionar con un comentario jocoso.

Ante esta situación y las especulaciones en las redes sociales sobre si Pabón sigue enamorado o no tras anunciar en abril de este año su divorcio luego de 20 años de relación, Alí Warrington, su compañero radial, se atrevió a preguntarle a Molusco: “¿si existe la oportunidad en el futuro y si las cosas mejoran, volverías con ella?”.

La conversación se dio durante una intervención que tuvieron los cuatro talentos del programa “Molusco y los Reyes de la punta”, Pamela Noa, Robert Fantacuca, Warrington y Pabón en un episodio del canal Molusco TV en YouTube.

Luego de beber agua y aclarar que eso no lo importa a nadie, Pabón aseguró que con relación a su exesposa Claudia no descarta nada.

“Uno nunca puede decir de esa agua no voy a beber”, afirmó Molusco, quien fue interrumpido por Warrington para comunicarle que muchas personas en la calle lo detienen y le dicen “ese hombre va a rescatar su matrimonio, esa gente va a volver”.

“Es una pregunta que realmente no tengo una respuesta y la respuesta sería profundizar en cosas que realmente no voy a tocar. Mi relación, aunque fue pública, realmente nunca fue pública. No era Alexandra Fuentes y David Bernier. Hacíamos cosas bien leves… Ella aparecía al principio en Adolescentes podcast y lo disfrutaba mucho. Sé que disfruta lo que los nenes están haciendo y honestamente… nunca descarto nada en la vida, pero estoy cool así. Tranquilo”, sostuvo Molusco para luego reconocer que al igual que otras parejas “he cometido 500 errores”.

La conversación prosiguió con la experiencia del hijo del comediante Bizcocho, quien aseguró que en su caso su divorcio fue un proceso de aprendizaje para mejorar su faceta de padre, profesional y hombre.

Desde que el locutor anunció en abril su divorcio ha sido muy parco con las expresiones con relación al proceso y cómo lo ha manejado. Hace unas semanas en una conversación que tuvo con Verónica Cruz, pareja y madre del hijo del influencer Vicente “Chente” Ydrach durante una entrevista que transmitió en su canal Molusco TV en YouTube.

Sostuvo que no se volvería a casar y que la comunicación existente con la madre de sus hijos se enfoca, en ese momento, exclusivamente en el bienestar de Ocean y Paula Pabón.

“Yo creo que yo no me volvería a casar”, expresó Pabón mientras hablaba con Cruz sobre si existen planes de casarse con Ydrach.

En otras intervenciones que ha tenido en la radio o con sus entrevistados ha dicho que no se siente preparado para iniciar una nueva relación y que de volver a entablarla sería con mucha cautela. De igual forma, ha mencionado que aunque se siente bien en la actual etapa de soltería, le ha costado adaptarse a vivir solo.

En cambio, su relación con sus hijos tras la separación se ha fortalecido grandemente y se siente muy feliz en esa faceta.