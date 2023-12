“Oficialmente quedamos divorciados” con estas palabras el locutor y productor Jorge Pabón “Molusco” dio por finalizado el matrimonio con su ahora exesposa Claudia Morales, tras 20 años de relación, muchos recuerdos, errores, pero sobretodo, aprendizajes.

Las expresiones de “Molusco” se dieron durante el programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega (106.9 FM), donde sus amigos y colegas, Pamela Noa y Alí Warrington aprovecharon para conversar sobre lo que se lleva de su matrimonio y lo próximo en su vida.

Durante el segmento, una radioescucha lanzó al aire una pregunta que dejó pensativo en varias ocasiones al también productor de espectáculos. “Además de Ocean y Pau, ¿qué es lo mejor que te llevas de esa relación?”

“Diatre... son muchas cosas”, aseguró el locutor al reconocer que se trataba de una buena pregunta.

“Me llevo grandes recuerdos, grandes momentos, además de una familia. Los que son mis suegros, bueno, ya no son mis suegros, los llevo en mi corazón. Tengo una familia…. yo sé que siempre van a estar ahí para mí. Yo sé que Claudia siempre va a estar ahí para mí”, respondió visiblemente conmovido.

Anteriormente, cuando el locutor habló por primera vez públicamente sobre su divorcio, reveló que la ruptura había sido complicada tras 20 años de relación, sin embargo, fue enfático al mencionar que la separación fue en buenos términos.

“Molusco”, quien tiene dos hijos de su matrimonio, Paula y Ocean Pabón, aseguró que “trabajaron en equipo” e “intentaron full, todo el tiempo”.

Por esa misma línea, expresó que durante su vida matrimonial hubo mucho aprendizaje, al igual que errores. “Todos los errores, me los llevo pa’ mí para tratar de arreglarlos. Enseñanzas… ahí está toda mi juventud, la juventud nuestra”.

“Muchos errores que cometimos… cometí yo más. Las vivencias, los recuerdos, siempre van a estar ahí, seguimos siendo familia”, expuso.

Asimismo, reveló que aún conserva fotografías en su teléfono celular y que no estará en consideración eliminarla, pues son sinónimos de “recuerdos” y “vivencias” en familia. “Me salen a cada rato los recuerdos y sé que estoy bien porque ya no digo ‘Diatre, que bien la pasamos esa vez’”.

Ante esto, Pamela Noa sugirió no eliminarlas, y “Molusco” aprovechó para enviar un mensaje a su “futura pareja”.

“Yo no voy a borrar esos momentos. Quiero que la pareja nueva que yo tenga, quiero que entienda una cosa, yo no voy a borrar las fotos de mi familia. Yo la voy a dejar ahí, y si le molesta, tiene muchos problemas”, sentenció al micrófono.

A inicios de septiembre de este año, durante una conversación con Verónica Cruz, pareja del influencer Vicente “Chente” Ydrach y que se transmitió en el canal Molusco TV en YouTube, el locutor aseguró que no se volvería a casar. Sin embargo, tras quedar oficialmente divorciado, todo parece indicar que repensó esa postura.

“¡Yo no sé hoy! Si mañana yo me encuentro una mujer que yo ame, que realmente entienda que es la mujer que es, me haga ser mejor persona, y si su sueño es casarse… y en el momento en el que me lo pide yo entiendo que es la persona, ¡Claro que me caso!”, concluyó “Molusco”.