El exponente de música urbana, Anuel AA, publicó un vídeo en las redes sociales en las que indicó que el próximo 6 de enero, Día de Reyes, repartirá por distintos residenciales públicos de Puerto Rico un sinnúmero de juguetes y regalos valorados en $70,000.

“Pal’ Día de los Reyes vamos a ir a Puerto Rico. Iba a donar $70,000 para una fundación para repartirle juguete a los niños, pero ese fantasma de la fundación, para mí, lo que hace es que se roban el dinero y no reparten lo que uno dona”, explicó el cantante, suyo nombre de pila es Emmanuel Gazmey Santiago. “Así que, voy a bajar a Puerto Rico mañana mismo. Voy a empezar a comprar todos los juguetes. Voy a comprar motoritas, four tracks, muchos juguetes. Todo tipo de juguetes para los niños, y los voy a repartir por todos los caseríos”.

El vídeo estuvo acompañado por un mensaje escrito en el cual el artista expresó, entre otros detalles, como el que no iba a estar acompañado de agentes de seguridad, ni con medios de comunicación. “Puerto Rico. Feliz Día de los Reyes. Los amo con mi vida. Voy ‘payá’ sin fundación, sin medios, sin seguridad, sin un ca... Yo solito, con mi corazón, que es de ustedes”, escribió.

En el vídeo, el artista también dio algunos detalles de lo que sería su plan para repartir los regalos a los niños. “Voy a empezar en Carolina, Santurce, Bayamón, Trujillo Alto, y voy a seguir por ahí por todo Puerto Rico repartiendo en todos los caseríos”, explicó.

“A mí me hizo la calle de Puerto Rico, y el Día de Reyes voy a estar por todo Puerto Rico por todos los caseríos. Esto no tiene que ver con ninguna fundación, que si para limpiar dinero para los ‘taxes’. Yo mismo voy pal mall, con mi tarjeta, voy a explotar $70,000 en juguetes, motoras y carritos, y los voy a repartir por todo Puerto Rico, por todos los caseríos”, concluyó Anuel AA no sin antes hacer su característico estribillo simulando que dispara un arma de fuego.

