Anuel AA le da la bienvenida a su hija Emmaluna

“En mi vida siempre quise ser grande, tenía muchos sueños y poco a poco los fui cumpliendo. Entre tantas metas algunas las he logrado y en otras he fracasado PERO NUNCA ME HE RENDIDO EN LOS TIEMPOS MALOS. LOS MALOS TIEMPOS FUERON LOS QUE ME MOLDEARON Y ME HICIERON MÁS FUERTE QUE NUNCA PARA SER EL HOMBRE QUE SOY AHORA, PREPARADO PARA ENFRENTAR TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA VIDA ME PRESENTA Y AHORA QUE ESTOY EN UNA MEJOR POSICIÓN EN LA VIDA TENGO LA OPORTUNIDAD DE AYUDAR A TODA LA COMUNIDAD LATINA/HISPANA A TENER UNA MEJOR VIDA LLENA DE MÁS OPORTUNIDADES PARA PODER SALIR HACIA DELANTE Y TENER UN MEJOR FUTURO!!!!!”, expresó el artista urbano.