“Le pidió la escolta a Trump pa’ por lo menos moverse”: Farruko lanza tiraera a Anuel AA

Así inició la controversia

“Hay que apoyar lo de aquí y soltar el chisme, porque por eso es que no la están aplicando en la cancha de nosotros. Sacando la cara por el reggaetón, porque nuestros hermanos colombianos nos llevan ajorao, porque en mi isla todos los nuevos son ‘bichotes’ y matan gente en todas sus canciones. Al paso que vamos, en unos años la gente olvidará que de aquí salió el verdadero ‘masacote’ y nosotros ya no hacemos canciones de varios artistas en el género urbano, porque los traperos no se llevan entre ellos, le bajan la movie o no saben montarse en un reguetón”, comentó el intérprete de “Pepas”.