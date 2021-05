Este domingo tan especial, donde se celebra el Día de las Madres, un sinnúmero de cantantes, actores, reinas de belleza y otras celebridades tomaron las redes sociales para enviar cariñosos mensajes a sus seres queridos.

Estefanía Soto

Miss Universe Puerto Rico, Estefanía Soto, quien se encuentra en Florida preparándose para el concurso que se celebrará el próximo domingo, 16 de mayo, desde temprano en el día quiso enviar un mensaje a su querida madre, junto con un fotomontaje con varias imágenes en la que aparece junto a ella. “Post mañanero dedicado a mi mamita linda... Feliz día, Madre Naturaleza. Te amo por siempre. Gracias por guiarme en este camino de vida”, expresó Soto. “¡Muchas felicidades a todas las mamises que nos regala la vida!”

Ednita Nazario

Por otro lado, la Diva Ponceña, Ednita Nazario aprovechó su mensaje para recordar a su fenecida madre. “Hoy hablaré de mi madre. Una mujer inolvidable, completa, tierna y firme a la vez. Trabajadora incansable, con sentido de ética de vida y profesionalismo intachable. Responsable, creativa, cariñosa, generosa, talentosa, paciente, de manos perfectas y risa de niña. Me encantaba hacerla reír y escucharla cantar. Tenía una voz dulce y afinada. Cocinaba riquísimo y no había plato que no termináramos con gusto. Le gustaba inventar actividades para propiciar la convivencia de grupo”, escribió la cantante. “Era madre en todo el sentido de la palabra. No solo para nosotros, sus hijos biológicos, sino para quienes estuviesen necesitados de cariño o un buen consejo. Era generosa con su tiempo. Se le hacía difícil decir que no cuando alguien le pedía un favor. Partió temprano. Era muy joven cuando emprendió su viaje. Pero su huella fue imborrable. La vida larga no se le dio. La vida con propósito y ejemplo, sí. Al final, su vida fue plena. Corta pero intensa. Gran lección. A todas las madres que ya no están físicamente, pensémoslas con amor, luz y gratitud”.

Dayanara Torres

En el caso de la ex Miss Universo, Dayanara Torres, compartió una imagen de un arreglo floral que le regaló su hijo Cristian, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony. “Mi hermozzzito Cristian. Gracias hijo por este hermoso regalo... Más hermoso es saber que aunque estemos lejos siempre me tienes presente... ¡Te Amo con toda mi Alma! ¡Siempre orgullosa de ti, de quien eres, de tu talento y tu humildad! ¡Eres todo sentimiento! Can’t wait to see you this #Summer. Bendecida de tener los hijos que tengo”, escribió la artista.

Adamari López

La presentadora puertorriqueña Adamari López compartió una tierna imagen en la que aparece compartiendo con su hija Alaia. “Tenerte ha sido la mayor bendición que Dios pudo haberme enviado. Ser mamá @alaia es lo que más he deseado en la vida, gracias por tu magia, por ser mi estrella, por traerme tanto amor y permitirme celebrar este día tan especial… Te Amo! Feliz día de las Madres”, añadió la artista.

Roselyn Sánchez

La actriz Roselyn Sánchez compartió anoche en las redes sociales el regalo que recibió en su casa por parte de su esposo, junto con un mensaje de agradecimiento. “Going to bed with a smile. Gracias @ebwinter for the early Mother’s Day gift! Love love love. Gracias Sebi y Dylan... I love you to the moon and back...”, escribió la productora.

Yolandita Monge

Por último, la cantante Yolandita Monge publicó en sus redes sociales una foto junto a su madre, con un corto mensaje felicitando a todas las madres. “Muchas felicidades para todas las madres!!! Bendiciones infinitas”, escribió.