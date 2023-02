Está a punto de estrenar a comedia romántica Your Place or Mine junto a Reese Witherspoon y su vida sentimental transcurre sin sobresaltos desde que conformó junto a Mila Kunis una de las parejas más sólida de Hollywood. Sin embargo, en cada entrevista que concede, Ashton Kutcher se ve obligado a desandar algunos de los hechos más polémicos de su pasado y, también, de algunas de las personas de su entorno.

Esta semana, la revista Esquire eligió al actor como la figura central de su portada, y no fue la excepción. Allí, el actor recuerda los años que compartió junto a Demi Moore y cómo fue la experiencia de convivir junto a las tres hijas de la protagonista de Ghost, la sombra del amor. “Tenía veintiséis años y asumí la responsabilidad de criar a una niña de ocho, otra de diez y otra de doce años. Así es como algunos padres adolescentes deben experimentar sus veinte años. Fue demasiado”, reconoció.

“En el momento en que se conoció nuestra relación, mi vida cambió”, resume Kutcher. Es que, además de la diferencia de edad, en aquel momento ella era toda una madre de familia y él era visto como un fiestero rompecorazones. El entonces flamante medio de noticias TMZ los seguía religiosamente por la ciudad y las cámaras digitales se transformaron en los principales enemigos de la pareja.

También refiriéndose a su matrimonio con Moore, que celebró en 2006, asegura que fue para él un “período importante de superación personal”. Sin embargo, también fue un tiempo de sobreexposición para el que no estaba preparado: el tratamiento que ciertos medios le dio a la pareja lo llevó, en cierto momento, a estallar en Twitter, pero hoy reflexiona: “Es estúpido quejarse de las cosas a las que estás contribuyendo”.

Si bien aquel matrimonio terminó en buenos términos, en 2019 la paz entre Moore y Kutcher pareció tambalear. Ese año, la actriz presentó su libro autobiográfico Inside Out, en el que, entre otras cosas, reveló que durante aquel tiempo era adicta al alcohol y sacó los trapitos al sol sobre la infidelidad del actor y los problemas derivados de un aborto espontáneo que sufrió durante su relación. También indicó que su entonces marido le insistió para que experimentaran sexualmente con terceras personas.

“La verdad es que me enojé mucho. Finalmente, había llegado a un lugar donde la prensa no nos perseguía ni a mí, ni a Mila ni a mis hijos. Y de pronto, tenía a los paparazzi en la escuela de mis hijos”, explica, sobre las repercusiones de lo que Moore contó en sus memorias. Y se enfocó, también, en cómo experimentó la pérdida del embarazo de la actriz: “Perder un hijo que crees que vas a tener, y estar tan cerca de pensar que vas a tener un hijo, es muy, muy doloroso”, rememoró el actor en la entrevista. Y agregó: “Todos lidiamos con eso de diferentes maneras. Por alguna razón, tuve que tener esa experiencia. Me encantan los niños. No me habría casado con una mujer que tuviera hijos si no me encantaran. Y haber tenido otro hijo habría sido increíble. Pero, por alguna razón, tenía que pasar por esa experiencia”, reflexionó.

De todos modos, el momento más triste de aquella etapa fue el de la ruptura. “Nada te hace sentir como un fracasado como el divorcio. Se siente como un maldito fracaso al por mayor”, asegura. En aquel momento, además, tenía que enfrentar un hecho irrefutable: su imagen pública se había hecho añicos luego de que los medios revelaran toda clase de detalles sobre el encuentro que había mantenido con una mujer mientras estaba casado.

Un año después de la separación, Kutcher comenzó a salir con su antigua compañera de That ‘70s Show, Mila Kunis. Su primera hija llegó en 2015, y ese mismo año decidieron formalizar su unión. En 2016, llegó el segundo de sus hijos. “Lo que hizo que nuestra relación se acelerara fue que siempre admiré a Mila. Sus talentos, sus habilidades, sus dones. Pero sabía que ella no me necesitaba. Y ella sabía que yo no la necesitaba. Además, ya conocíamos toda la suciedad del otro”, explicó. Y agregó: “Mi esposa es mucho más genial que yo”.

Kunis y Kutcher, al igual que casi todos los protagonistas de That ‘70s Show volvieron este año como figuras invitadas en la continuación de la exitosa comedia televisiva, That ‘90s Show, que, como su título lo indica, cuenta la historia de los descendientes del famoso grupo de amigos, 20 años después. El único actor del programa original que no participa de la serie es Danny Masterson, acusado de violación por tres mujeres que formaban parte de la Iglesia de la Cienciología, culto al que pertenece el actor.

Kutcher y Masterson trabajaron juntos, además, en The Ranch, la serie de Netflix. Para Ashton, su colega fue una especie de mentor durante los primeros años de su carrera, y asegura que fue él quien mantuvo al grupo de jóvenes actores de That ‘70s Show alejados de las drogas y las malas decisiones. Quizá por eso, no le resulta sencillo tomar posición frente a las denuncias.

En junio de 2020, Masterson fue arrestado y acusado de haber violado a tres mujeres en tres ocasiones distintas, entre 2001 y 2003. Más allá de la relativa fama del acusado, el juicio ganó gran relevancia en los medios debido a que las tres víctimas aseguraban haber sido acosadas y violentadas por miembros de la Cienciología para que no presentaran sus denuncias ni testificaran en contra del actor.

Kutcher, que se crió en el seno de una familia católica pero abrazó el judaísmo durante su primer matrimonio, indicó: “Lo siento mucho por cualquier persona que sienta que fue violada de alguna manera”. Sin embargo, agregó que quiere que Masterson “sea declarado inocente de los cargos que se le imputan”.

“En última instancia, no puedo saber si es culpable o no. No soy juez. No soy parte del jurado. No soy el fiscal del distrito. No soy la víctima. Y no soy el acusado. Entonces, en ese caso, no tengo nada para comentar. Simplemente, no lo sé”, agregó, y explicó que lo angustia pensar que algún día el hijo de Masterson leerá todo lo que se ha escrito sobre el tema en los medios. En noviembre de 2022, el jurado no logró llegar a un veredicto, y se fijó la fecha para un nuevo proceso, que arranca el 27 de marzo de este año.