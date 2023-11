Dicen Nada como el tiempo para sanar las heridas. Al menos, eso parece ser el causante de un reencuentro entre Becky G y su exprometido Sebastian Lletget luego de una infidelidad admitida por parte del deportista. Ahora, luego de siete meses de separados, salidas a tomar café y uno que otro “me gusta” en fotos en Instagram, podrían significar una segunda oportunidad como pareja.

Recientemente, la intérprete de “Sin pijamas” fue captada muy contenta y abrazada al futbolista argentino por las calles de Los Ángeles, California y los cibernautas aseguran que se trata de una reconciliación.

El encuentro fue confirmado a través de las historias en la cuenta de Instagram del jugador del club Dallas, quien al compartir la fotografía de dos cafés escribió la palabra “Finally” (finalmente).

Hasta el momento, Becky G no se ha expresado, pero las fotografías dan a entender que todo quedó en el olvido.

La infidelidad

El pasado mes de marzo medios de comunicación internacionales habían informado que el deportista habría engañado a la cantante de reggaetón, con quien se comprometió en matrimonio a finales del 2022.

Según informó la revista People una mujer le escribió a la intérprete de “Mayores” para confirmarle que tenía pruebas de que Sebastián la había engañado con ella. “Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio, quien te engaña con muchas mujeres más”, leía el mensaje de la tercera persona en cuestión.

Ante esto, lo que comenzó como un rumor terminó siendo confirmado por el novio de la cantante, quien dio por terminada la relación.

En aquel momento, el futbolista prometió que se pondría en un tratamiento especial para trabajar en su bienestar mental. “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó el jugador.