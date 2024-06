Belinda reacciona a relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar y luego borra el mensaje

Luego que Nodal y la cantante argentina Cazzu, padres de la infante Inti, compartieran que ya no son pareja, la versión de que Nodal y Ángela Aguilar podrían tener un romance se fue fortaleciendo cada vez más.

Señales como que ella usaba la misma cadena y anillos que él, así como que fueron captados juntos en varias ocasiones, terminaron por confirmar lo que muchos sospechaban: que entre ellos no solo había una amistad, sino una relación.

Primero fue Ángela Aguilar quien, mediante la revista “¡Hola!”, confirmó que sí tiene una relación con Christian Nodal que no es nueva, sino algo que retomaron después de pausar por un tiempo.

Ayer, 10 de junio, Nodal sorprendió al hablar de su vida privada y dar contexto de la situación. “Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, expresó frente a la cámara.