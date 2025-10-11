Billie Eilish cayó al piso luego de ser violentamente empujada por un fan

Con la creciente y ya vieja crisis de la industria discográfica, los recitales y las giras se convirtieron en uno de los principales medios de sustento, incluso de las grandes estrellas de la música. Esos shows, además, son la oportunidad perfecta para que los fans se encuentren cara a cara con su ídolo. Pero no siempre ese encuentro termina de la mejor manera.

Este jueves por la noche, Billie Eilish fue violentamente empujada hacia la multitud por una persona del público, cuando se bajaba del escenario del estadio Kaseya Center, de la ciudad estadounidense de Miami, para chocar su mano con la de los asistentes que se encontraban en la primera fila.

Un video de aquel momento, que rápidamente se volvió viral, muestra a la popular cantante descendiendo del escenario y saludando a los fans, que se encontraban con sus cuerpos asomados del otro lado de la valla de seguridad. A los pocos segundos de ese “encuentro cercano” se ve como la intérprete de “Chihiro” fue empujada por alguien que tomó su mano. Primero, golpea con fuerza sobre la valla. Lugo, su cuerpo gira sobre su eje y por último cae al piso.

Inmediatamente, Eilish se apartó bruscamente y se alejó del lugar con una expresión de enojo y furia, rodeada de su personal de seguridad.

En otro clip que también llegó a las redes, se ve a uno de los miembros de su equipo arrojando con violencia a la persona que la empujó a la cantante, que también terminó cayendo hacia atrás. Según informan varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos NBC News, una joven debió ser atendida por los médicos de emergencia que se encontraban en el lugar.

Las imágenes que se volvieron virales muestran, además, que una joven que se encontraba muy cerca del lugar en el que sucedieron los hechos increpa al hombre que empujó a Ellish.

“La persona fue expulsada del Centro Kaseya”, informó el Departamento de Policía de Miami en un comunicado que emitió el viernes, cuando el tema estalló en los medios, y agregó que no se han presentado cargos.

Una de las personas que estaba allí le relató a NBC News lo que pudo ver desde su posición: según contó, ella estaba en la primera fila y antes de que la artista chocara palmas con ella, notó que un hombre que se encontraba detrás se estiró para agarrar a la cantante.

El incidente se produjo después de una serie de ataques a artistas en vivo, que tuvo como “víctimas” a Bebe Rexha, Harry Styles y Kelsea Ballerini, entre otros.