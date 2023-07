La puertorriqueña Camille Fabery Diana, Miss Supranational Puerto Rico 2023, partió el pasado 25 de junio hacia Polonia para representar a la isla en el certamen internacional y ser parte de unas 69 participantes de diferentes partes del mundo en la 14.ª edición del Miss Supranational 2023.

En el concurso, celebrado hoy viernes en el Anfiteatro del Parque Strzelecki, Nowy Sącz, Małopolska, la reina saliente, Lalela Mswane de Sudáfrica, coronó a su sucesora Andrea Aguilera, Miss Ecuador.

El puesto de primera finalista fue otorgado a Miss Filipinas, mientras que Miss Brasil obtuvo el de segunda finalista, Miss Reino Unido el de tercera, y Miss Vietnam, el de la cuarta.

La beldad puertorriqueña de 27 años entró primero al cuadro de las 24 semifinalistas, para posteriormente entrar al grupo de las 12 semifinalistas, conformado por las concursantes de Vietnam, Brasil, Países Bajos, Perú, Ecuador, Reino Unido, Filipinas, República Dominicana, India, México y Gibraltar.

En un ajuar color rosa fucsia, con transparencias y capas fluidas, la delegada de Puerto Rico completó su desfile como semifinalista en este certamen, cuyas concursantes tenían como requisito cumplir con la edad entre 18 y 32 años.

Fabery Diana es estudiante de tercer año doctorado en farmacia, una profesión que escogió inspirada por la historia de su padre, quien falleció cuando esta era niña a causa de una enfermedad. También con el deseo de ayudar, sobre todo, a la población de adultos mayores a estar más informada.

Fabery Diana obtuvo el título en abril pasado, siendo la representante de Cataño, bajo la organización de Nuestra Belleza Puerto Rico junto a su presidente, Miguel R. Deliz; la directora de proyecto, Valeria Vázquez, y ABC Puerto Rico.

En entrevista con Magacín, el pasado mes de abril, Fabery Diana había expresado su deseo de representar a la mujer latina y a la mujer puertorriqueña para demostrar la determinación que les caracteriza.

“Demostrar que nos gusta trabajar arduamente por nuestros sueños, que tenemos muchas cualidades y que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos”, aseguró la joven, quien cuenta con experiencia en otros certámenes de belleza representando al pueblo de Cataño, entre ellos Miss Universe Puerto Rico 2022, donde quedó segunda finalista.

Fabery Diana se considera una mujer perseverante, pues las situaciones difíciles que ha atravesado en la vida la han enseñado a sonreír aun en tiempos de adversidad. Ese ha sido uno de los grandes legados que le dejó su padre. Al este partir del plano terranal, ha sido su madre quien ha tenido que batallar para sacar adelante a sus dos hijas.

“Las situaciones difíciles me han hecho más fuerte. Pude ver a mi papá ofrecemos una sonrisa a pesar de saber la condición que estaba sufriendo. Vi a mi mamá levantarse todos los días y sonreírnos, aunque estaba en un momento duro buscando un trabajo para llevar el sustento al hogar. Son cosas que me han demostrado que, si mis padres pudieron, que son las personas que me educaron y que por ellos soy la persona que soy hoy día, pues yo también puedo hacerlo. Por eso, me paro siempre de frente con una sonrisa porque nunca sabes quién puede necesitarla”, mencionó Fabery Diana en la entrevista previa al certamen.

Para el Miss Supranational 2023, en otro de los desfiles, Fabery Diana utilizó un atuendo en alusión a la flor nacional de Puerto Rico, la flor maga, que estuvo a cargo del diseñador Javier Arnaldo. Esta flor, que se obtiene del árbol de Maga ha servido de inspiración para diversos concursos de belleza.

Fabery Diana también fue víctima de “bullying” durante sus años escolares debido a su delgadez. Esta situación creó muchas inseguridades, pero con el tiempo comprendió que eso de lo que otros se burlaban sería la llave para entrar a los certámenes de belleza, algo que la ha llenado de muchas alegrías.

“Todos hemos vivido experiencias que nos han hecho sentir tristes, con baja autoestima. Pero siempre encontramos ese motor para seguir hacia adelante. Y yo creo que es importante que compartamos nuestra historia para que otras personas puedan identificarse con nosotros y sepan que no están solas, que no son las únicas que viven esta experiencia y que pueden salir adelante”, afirmó.