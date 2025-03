¿Cerca la fecha en que Yolanda Saldívar podría salir de prisión?

¿Quién era Selena Quintanilla-Pérez?

Su álbum póstumo en inglés, “Dreaming of You”, fue lanzado meses después de su muerte y alcanzó el número uno en el Billboard 200, con éxitos como “I Could Fall in Love” y “Dreaming of You”. En 1997, se estrenó la película biográfica “Selena”, protagonizada por Jennifer López, consolidando aún más el legado de la cantante.