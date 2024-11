“Chente” Ydrach critica los derechos de las personas en sillas de ruedas y le exigen una disculpa pública

View this post on Instagram

“Chente Ydrach, te metiste conmigo y con la comunidad en silla de ruedas. Los ofendiste con comentarios de odio, olvidando que la mayoría de ellos convulsan, padecen de úlceras y tienen muchos problemas que están arrastrando de infraestructura. El mundo no está diseñado para atender sus necesidades. Nosotros tenemos un derecho por ley de no tener que hacer fila, te moleste a ti o le moleste al que sea. Permita Dios y tú no tengas la necesidad de estar en una silla de ruedas o alguno de los tuyos, de tus seres queridos, y tengas que recurrir a las palabras que has insultado a la comunidad en silla de ruedas. A todos los puertorriqueños, les exhorto a repudiar este tipo de conducta porque las personas con discapacidad merecemos respeto y honrar nuestros derechos. Te exijo, en nombre de toda nuestra comunidad, que borres ese vídeo de todas tus plataformas”, sostuvo Pérez Díaz en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“ Gracias Luis Jabdiel por levantar tu voz. Chente en lo personal he compartido con él en varias ocasiones, le tengo un aprecio increíble y respeto su sátira y la jodedera en su espacio. Sin embargo, me uno a la indignación de mi comunidad por la desinformación difundida en un medio masivo como el de el compañero. Papi @chenteydrach estamos encojonaos contigo ”, comentó Bengie Rivera, locutor de TeleOnce quien está confinado a una silla de ruedas.

“Dices que los que están en sillas de ruedas son unos “cómodos” y “no tienen porque colarse en las filas”. Yo que he pasado años en silla de ruedas les puedo decir: No hay nada “cómodo” de ser impedido en una sociedad llena de barreras, que no tiene trasporte público y menos accesible, y no hay nada “cómodo” de que alguien se sienta en la confianza de insultarnos así con lo difícil que se nos hace salir a votar. No vamos a tolerar mensajes de odio hacia la comunidad, todos somos humanos y merecemos mejor trato ♿️❤️”, expresó Gabriela Joglar.