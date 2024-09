Chente Ydrach le da la bienvenida a su segundo hijo

View this post on Instagram

“Vero está embarazada. Este embarazo es distinto al anterior porque hay un bebé súper activo y listo para levantarse a las 4:00 a.m. Pero estoy en una etapa bien brutal de mi vida. Gracias. Jamás me imaginé que esa noticia va a dominar mi mente y pensamiento desde que me entero hasta yo morir”, sostuvo Ydrach en ese entonces.