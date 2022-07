Este martes, 12 de julio, será un día especial para la comunicadora Christy Muller. Después de dos años de publicar “Una vida mejor”, galardonado por los Premios SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas) como el “Libro mejor vendido 2021″ en la categoría Devocionales, la también conferencista lanzará “En la oscuridad, ¡resplandecerás!”, de la mano de la Editorial Vida.

A solo horas del lanzamiento oficial, Muller manifestó que se siente feliz con el producto que pondrá en las manos de quienes se animen a comprarlo. Más que un escrito, la encargada del segmento que, de igual manera lleva por nombre “Una vida mejor” en Nueva Vida 97.7 FM, describió el texto como una guía para enfrentar los momentos adversos de la vida.

“La vida no es estática, no es lineal, sino que está llena de altas y bajas. Van a llegar momentos que son extraordinarios, pero también los grandes desafíos. ¿Qué tú vas a hacer o cómo vas a sobrevivir cuando lleguen esos malos momentos? En la escuela nos enseñan matemáticas y ciencia, pero no nos enseñan a sobrevivir y a enfrentar la vida. Algo bien importante es que este libro no solamente te va a consolar, no solamente te va a fortalecer, sino que te va a equipar para que en tu peor momento tú des tu mejor fruto”, dijo en entrevista telefónica.

A modo de ejemplo, la autora nombró la “Sinfonía n.º 9″ de Ludwig van Beethoven. El compositor alemán escribió la obra, considerada una de las más trascendentales, importantes y populares de la música y arte, cuando más solo se encontraba.

“En el peor momento se puede dar el mejor fruto, pero necesitamos las herramientas y eso es lo que yo te brindo en este libro, herramientas para que en tu peor momento, creas y des tu mejor fruto”, agregó.

Al igual que “Una vida mejor”, “En la oscuridad, ¡resplandecerás!” es un libro práctico, con ejercicios de planificación que el lector podrá aplicar según el conocimiento que vaya adquiriendo. Sin embargo, en esta ocasión, también se incluyen ilustraciones para hacer la experiencia de lectura más placentera y relajante.

Para esta gestión, Muller contó con la colaboración de la ilustradora mexicana Karen Castilla. Mediante el arte y diseño gráfico del texto, la comunicadora pretende que su obra llegue a hombres y mujeres desde la etapa de la adolescencia hasta la adultez.

“Cuando tú lo miras, la portada es tanto para adultos como para jóvenes. Por la pandemia hubo un 25% de aumento en la prevalencia de ansiedad y depresión en todo el mundo. Pero, específicamente, aumentó la crisis mental en los adolescentes. Como eso fue así, nosotros decidimos que el libro iba a estar diseñado tanto para adultos, pero también para los jóvenes. Es un libro bien neutral”, detalló.

Preocupada por la salud mental a nivel global, la locutora estableció que a través de su libro pretende que el mundo se convierta en un lugar mejor.

“Que tú, lector, a tu tiempo, a tu ritmo, en el lugar en el que te sientas cómodo, yo pueda acompañarte a través de mis palabras para brindarte las herramientas que necesitas para sobrellevar el momento que estás atravesando. Porque hay una verdad y es que a veces uno como que se siente solo, pero realmente no estamos solos. Y me gustaría que me permitieras demostrártelo a través de este libro”, exclamó.

“En la oscuridad, ¡resplandecerás!” cuenta con una sección que se titula “Hábitos de vida” donde cada día ofrecerá herramientas de psicología, neurociencia y consejería pastoral. Es decir, mezcló lo emocional, lo físico y lo espiritual. De igual manera, recibió la colaboración de dos psicólogos.

Después del lanzamiento oficial mañana, Muller emprenderá una gira que abarcará México, Colombia, Estados Unidos y Centroamérica. Asimismo, adelantó, que el libro estará disponible en chrisymuller.com, plataformas digitales, tiendas y farmacias.

Para celebrar el lanzamiento de “En la oscuridad, ¡resplandecerás!”, la autora celebrará una serie de eventos virtuales, que comenzarán mañana a las 8:00 p.m. desde su canal de YouTube con la actriz y presentadora Luisa De Los Ríos donde explicará por qué decidió escribir el texto.