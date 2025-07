Clase actoral recuerda el humor y optimismo de Carlos Merced

“ Carlos dejó en claro que la vida es maravillosa, que vale el esfuerzo vivirla y que siempre debemos confiar en el Señor, porque el plan de Dios es mejor que el nuestro y él fluyó confiado en el Señor hasta que se fue con Él. Que no importa lo que pase, debemos ser felices con cada día de vida”, añadió la intérprete del personaje de “Altagracia”, quien compartía escenas con “Frankie”, interpretado por Merced.

“Fuiste un gran MAESTRO para mi. Tu humor y tu fe INQUEBRANTABLE aún en tus días más duros, me hacían admirarte más. Se supone que ambos publicaríamos nuestro primer libro juntos, te fallé...Me invitaste a presentar tu libro para recordarme que el mío tenía que venir…y vendrá. Todos los días compartíamos chistes y oraciones, vivías enamorado de tus nietas, y tus audios enseñándole español a las enfermeras, eran de morir. Las clases de italiano que me diste cuando viajé a ese país hace años, se borraron, pero te aseguro que cuando vaya ahora, estarás conmigo todo el viaje. Que vacío dejas…tu sonrisa y tu risa me las quedo y tus ganas de vivir también. Quedas en mi amigo amado…" expresó Bacó en un hermoso mensaje en las redes sociales.