Con fecha el reencuentro del cuarto Tierra de “La casa de los famosos 4” en Puerto Rico

“Por ahí vienen muchas cositas buenas. Hay muchas cosas sobre la mesa. Por lo pronto, quiero llegar a Puerto Rico. Tengo muchas ganas de llegar. No sé con lo que me voy a encontrar, me tienen intrigada. No he tenido tiempo para llorar, creo que cuando pise suelo boricua, los sentimientos van a aflorar porque extrañé muchas cosas, extrañé a mi familia, sufrí mucho y Puerto Rico me abrazó en el momento que más lo necesitaba, y me dieron la victoria porque esto fue gracias a ellos”, dijo con la voz entrecortada.