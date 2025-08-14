Conmovedor mensaje de despedida de Jennifer Colón: “No les traje la sexta, pero les dejo un legado”

A tan solo horas de entregar la corona, Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, se despidió de su año de reinado a través de las redes sociales, cerrando un capítulo con “orgullo y gratitud”, que sin duda marcó un importante momento en la historia de los certámenes de belleza.

“Hoy culmina un ciclo en mi vida. En el 2009 quedé con una asignatura pendiente… y el destino me la guardó para este momento. Hoy, como mujer de 37 años y madre, entrego mi corona como Miss Universe Puerto Rico 2024, un título que alcancé de forma histórica y con el corazón en alto”, expresó Colón, acompañando sus palabras con varias fotografías.

“Mi historia es la prueba de que nunca es tarde, que la fuerza de la determinación y la fe rompen barreras y que el valor de una mujer no se mide por su edad, sino por la grandeza de su espíritu. Puerto Rico, gracias por creer conmigo. Gracias por permitirme inspirar a otras madres, a otras mujeres, a todos los que cargan un sueño en el alma y piensan que ya pasó su momento. El momento es cuando tú decides luchar por él”, destacó la reina de belleza, quien quedó como primera finalista del certamen nacional en 2009.

Cabe destacar que, entre sus logros, Colón fue la primera puertorriqueña en convertirse en Miss Universe Puerto Rico siendo madre, divorciada y mayor de 27 años, luego de que la organización internacional eliminó el límite de edad y permitió que madres y mujeres casadas o divorciadas pudieran competir por la corona en el concurso nacional.

También fue la primera candidata de 36 años en posicionarse dentro de las 12 semifinalistas en el certamen internacional.

“No les traje la sexta corona… pero les dejo un legado. Uno que con el tiempo comprenderán: el impacto de ser pionera, de abrir brecha, de demostrar que los límites están para romperse. Porque quizás no todos entiendan hoy lo que representa que una mujer como yo haya estado aquí… pero sé que en los corazones de muchas ya encendí una llama que nunca se apagará. Hoy cierro este capítulo con gratitud y orgullo, sabiendo que mi corona ahora es invisible, pero brilla más que nunca: es la corona de la perseverancia, la esperanza y el amor por mi isla”, finalizó Colón.

Esta noche se llevará a cabo la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2025, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde un grupo de 23 candidatas buscará coronarse como la nueva soberana de la belleza puertorriqueña y representar a la isla en el certamen internacional, que se celebrará en noviembre en Tailandia.