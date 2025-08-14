Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conmovedor mensaje de despedida de Jennifer Colón: “No les traje la sexta, pero les dejo un legado”

La Miss Universe Puerto Rico 2025 coronará esta noche a su sucesora rumbo al certamen internacional en Tailandia

14 de agosto de 2025 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Colón Alvarado. (Carlos Rivera Giusti)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

A tan solo horas de entregar la corona, Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, se despidió de su año de reinado a través de las redes sociales, cerrando un capítulo con “orgullo y gratitud”, que sin duda marcó un importante momento en la historia de los certámenes de belleza.

RELACIONADAS

“Hoy culmina un ciclo en mi vida. En el 2009 quedé con una asignatura pendiente… y el destino me la guardó para este momento. Hoy, como mujer de 37 años y madre, entrego mi corona como Miss Universe Puerto Rico 2024, un título que alcancé de forma histórica y con el corazón en alto”, expresó Colón, acompañando sus palabras con varias fotografías.

“Mi historia es la prueba de que nunca es tarde, que la fuerza de la determinación y la fe rompen barreras y que el valor de una mujer no se mide por su edad, sino por la grandeza de su espíritu. Puerto Rico, gracias por creer conmigo. Gracias por permitirme inspirar a otras madres, a otras mujeres, a todos los que cargan un sueño en el alma y piensan que ya pasó su momento. El momento es cuando tú decides luchar por él”, destacó la reina de belleza, quien quedó como primera finalista del certamen nacional en 2009.

Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, regresó la tarde del lunes a la isla tras su participación en la 73.ª edición del Miss Universo. La beldad boricua fue recibida al son de pleneros y entre banderas. “Yo sé que querían verme con la sexta corona, pero ¿sabes qué? Se corona una, pero ganamos todas. Me siento como toda una Miss Universo”, agregó emocionada.
1 / 7 | Jennifer Colón regresa a Puerto Rico "contenta y orgullosa" de su participación en el Miss Universe . Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, regresó la tarde del lunes a la isla tras su participación en la 73.ª edición del Miss Universo. - Xavier Garcia

Cabe destacar que, entre sus logros, Colón fue la primera puertorriqueña en convertirse en Miss Universe Puerto Rico siendo madre, divorciada y mayor de 27 años, luego de que la organización internacional eliminó el límite de edad y permitió que madres y mujeres casadas o divorciadas pudieran competir por la corona en el concurso nacional.

También fue la primera candidata de 36 años en posicionarse dentro de las 12 semifinalistas en el certamen internacional.

“No les traje la sexta corona… pero les dejo un legado. Uno que con el tiempo comprenderán: el impacto de ser pionera, de abrir brecha, de demostrar que los límites están para romperse. Porque quizás no todos entiendan hoy lo que representa que una mujer como yo haya estado aquí… pero sé que en los corazones de muchas ya encendí una llama que nunca se apagará. Hoy cierro este capítulo con gratitud y orgullo, sabiendo que mi corona ahora es invisible, pero brilla más que nunca: es la corona de la perseverancia, la esperanza y el amor por mi isla”, finalizó Colón.

Miss Puerto Rico Jennifer Colón, al centro, tuvo una destacada participación durante el certamen Miss Universe, celebrado en la Ciudad de México.Miss Italia Glelany Cavalcante, mostró mucha energía al presentarse al inicio de la gala del certamen de Miss Universe 2024.La danesa Victoria Kjaer fue coronada como Miss Universo 2024 este sábado en una majestuosa gala celebrada en la Arena Ciudad de México, marcando el cierre de la 73ª edición del certamen de belleza más prestigioso del mundo.
1 / 17 | Miss Universe: lo más destacado de la gala del 2024. Miss Puerto Rico Jennifer Colón, al centro, tuvo una destacada participación durante el certamen Miss Universe, celebrado en la Ciudad de México. - Fernando Llano

Esta noche se llevará a cabo la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2025, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde un grupo de 23 candidatas buscará coronarse como la nueva soberana de la belleza puertorriqueña y representar a la isla en el certamen internacional, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

Las 23 candidatas de Miss Universe Puerto Rico ya se encuentran en el acuartelamiento en el Hotel San Juan, previo a la noche final del certamen, este jueves. A continuación las fotos de la evolución de cada concursante. Miss Aguadilla 2025, Natalie Marrero, en su primera presentación. Miss Yauco 2025, Claudia Lorenzi, durante el desfile de traje de gala en la preliminar.
1 / 146 | Miss Universe Puerto Rico 2025: así han evolucionado las candidatas. Las 23 candidatas de Miss Universe Puerto Rico ya se encuentran en el acuartelamiento en el Hotel San Juan, previo a la noche final del certamen, este jueves. A continuación las fotos de la evolución de cada concursante. - Xavier Araújo

Tags
Miss Universe Puerto RicoMiss UniverseJennifer ColónCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: