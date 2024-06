Daddy Yankee inaugura centro de pádel en Florida

Aunque retirado de los escenarios, el exponente urbano Daddy Yankee no se detiene a la hora de armar nuevos proyectos y negocios.

Esta semana presentó su más reciente proyecto, un centro exclusivo para los deportes de pádel y tenis en Fort Lauderdale en Florida . La gran inauguración del centro 10 by 20 Padel Club fue el pasado miércoles y el artista presentó el centro que fusiona los deportes y comodidades de lujo que promete convertirse en un destino principal para los entusiastas del pádel y el tenis.

“Estoy emocionado de presentar 10 by 20 a la comunidad del Sur de Florida”, expresó Daddy Yankee, destacando su pasión por los ámbitos deportivo y empresarial. “Este club representa una combinación de mi amor por el pádel y ofrece una experiencia de primera clase para todos los que nos visiten”, añadió el exponente urbano que se retiró de los escenarios en diciembre de 2023 con su concierto “La meta” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La apertura del nuevo espació contó con la presencia de los cantantes Prince Royce, ADSO y Jonathan Moly, además de aficionados de pádel, del tenis y amigos. El ambiente estuvo lleno de entusiasmo mientras los invitados exploraron las siete canchas bajo techo, las instalaciones de última tecnología y las opciones gastronómicas que tiene el10 by 20.

Durante la apertura del club 10 by 20 se realizó el primer torneo amistoso inaugural. Los ganadores del round-robin fueron los compañeros ADSO y Eduardo Castillo.

La visión del “Big Boss” para el 10 by 20 Padel Club abarca no solo un centro de excelencia deportiva, sino también un lugar de encuentro para eventos de alto perfil y reuniones sociales. Con un diseño elegante y su compromiso con la excelencia, 10 by 20 busca establecer un nuevo estándar en el panorama deportivo y de entretenimiento en el sur de Florida.