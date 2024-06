Conoce la razón por la que Daddy Yankee rechazó una oferta de $150 millones

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee reveló que rechazó una oferta multimillonaria para continuar con su gira musical que muy pocos artistas urbanos hubiesen declinado.

La tentadora suma de dinero era de $150 millones y la respuesta del ícono del reguetón fue “no”. El artista urbano, que lleva más de tres décadas de carrera musical, se despidió el año pasado de los escenarios, para dedicarse a llevar una vida en paz mediante su conversión al cristianismo. Su decisión la hizo pública en la última función del concierto, denominado “La Meta” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el pasado 3 de diciembre de 2023.

“Por eso esta noche reconozco y no me avergüezo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”, confesó el artista en su último concierto.

Desde entonces, el “Big Boss” ha compartido su testimonio en iglesias y charlas donde ha revelado las razones de su conversión y cómo Dios ha llenado el vacío espiritual que experimentó en su carrera musical y vida.

Uno de los relatos que el artista compartió recientemente fue su determinación de rechazar una oferta multimillonaria para continuar la gira musical y no seguir el llamado de Dios. En un video compartido en las redes sociales, Daddy Yankee afirmó que denegó una oferta de $150 millones que le hicieron para que la gira “La meta” recorriera otros destinos.

“Mi carrera musical era lo que más yo amaba. Eso se lo digo a todo el mundo. Mi gira fue la segunda más vendida, después de la de otro artista urbano, de los latinos, y cuando me hicieron la oferta de $150 millones, Jesús me dijo, “¿Qué vas a hacer?” Estás libre, puedes tomar decisiones’. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban”, contó Daddy Yankee, quien desde diciembre de 2023 ha dirigido su talento para evangelizar, ya sea con su testimonio o con canciones con letras positivas.

El intérprete prosiguió su testimonio sobre la relevancia de decidir entre seguir siendo “esclavo” de su carrera aunque no tuviera a Jesús en su vida, o mantener el camino de la fe y de la espiritualidad.

“El Señor (me decía) ‘sí, los puedes coger, pero tú sabes, no voy a estar en tu presencia, no voy a estar en tu vida. Vas a seguir esclavo, vas a seguir esclavo… vas a seguir esclavo de lo que más tú amas’, y yo ahí temblando… Y la gente diciéndome ah, tú estás por el dinero’. Mire muchacho, a ver si te ofrecen $150 melones, a ver que tú vas a hacer, a ver si tú los vas a rechazar. Te quiero ver, así que te los pongan ahí, como me los pusieron a mí. Amén. Pero yo dije ‘¿De qué le vale a un hombre ganar el mundo?’. Yo dije, ‘por encima de todo está mi Señor, aquí en la prueba de fuego’”, relató.

“Tengo que ahora mismo sacrificar todo por demostrar que te amo, Jesús”, concluyó el artista que después del retiro de los grandes escenarios, lanzó el tema “Donante de sangre”.