La relación que une a Daddy Yankee y su esposa Mireddys González con Natti Natasha y el productor Rafael “Raphy” Pin, va más allá de lo profesional. Como han demostrado en más de una ocasión, han creado un vínculo de amistad que les ha llevado a pasar juntos celebraciones importantes como el día de Acción de Gracias.

En esa línea, ayer, mientras disfrutaban de un paseo por una de las costas de la isla a bordo de “Pinarazzi”, el yate del empresario, el intérprete de “Gasolina” recreó una fotografía de hace 13 años junto a uno de los hijos del prometido de la cantante dominicana.

“Aquí un #TBT y una actualizada. Solo uno ha envejecido. 2008/2015/2021″, escribió el fundado de Pina Records en su cuenta de Instagram.

La publicación, que cuenta con más de 344 mil “me gusta” tiene miles de comentarios. En la mayoría de ellos se destaca la apariencia física de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del intérprete puertorriqueño.

“Wow! Daddy Yankee de 20. Que pase la fórmula”, escribieron desde la cuenta del programa de Univision, “El Gordo y la Flaca”. “Wow, dime tu secreto. Debes sacar una línea de belleza para hombre, hermano”, dijo por su parte uno de los usuarios de la red social.

En una entrevista con El Nuevo Día, Daddy Yankee reveló que el secreto está en consumir mucha agua, mantener la piel limpia y añadir unas gotas de aceite de oliva a su rutina de cuidado.

/ Raymond Luis Ayala Rodríguez nació en San Juan, Puerto Rico. En esta imagen a los 8 años de edad. (Archivo)

Desde pequeño y hasta hoy, Daddy Yankee ha sido fanático del béisbol. Aquí cuando perteneció al equipo Los Bravos. De la fila de pie es el cuarto en el centro. (Archivo)

La familia siempre ha sido uno de sus grandes apoyos. En la imagen, su esposa Mireddys González y su hija Jesaaelys Ayala. (Instagram: Jesaaelys)

La familia siempre ha sido uno de sus grandes apoyos. En la imagen, su hijo menor Jeremy Ayala. (Instagram Jahmarpr)

En julio del año 2003, presentó su primer concierto masivo en el Coliseo Roberto Clemente que llevó por nombre "Ahora le toca al Cangri". Esta imagen fue tomada como parte de la entrevista ofrecida repasando los logros de su carrera. (Archivo)

El 2003 fue un año de múltiples logros. Fue invitado a participar del Reggaetón Fest en República Dominicana. En esta imagen de archivo junto a Yandel. (Archivo)

En diciembre de 2004, presentó el concierto "Barrio Fino en Navidad" en el Coliseo de Puerto Rico donde presentó el repertorio de "Barrio Fino"el disco que luego le dio una fama sin precedentes. (Archivo)

Captura de pantalla de la histórica presentación de "Gasolina" en la entrega de premios Lo Nuestro en febrero de 2005. En aquel momento, la cadena Univision no permitía que los medios tomaran fotos propias de la ceremonia. (Archivo)

El éxito de "Gasolina" permitió que el rapero llegara a lugares que jamás imaginó con su trabajo. Imagen del año 2005 cuando visitó París, por primera vez. (Archivo)

En marzo del 2005, recibió cinco discos de oro y uno de platino por las ventas de "Barrio Fino" proyecto que marcó un antes y un después en su carrera. A partir de ahí comenzó a escribir otra historia para el género del reguetón. (Archivo)

“Lo que he usado desde chamaquito, que me lo recomendó un amigo de Oriente Medio, es aceite de oliva extravirgen natural. Me aplico un poquito y ya. Me dijo que eso me iba a ayudar y así ha sido, me ha ayudado a conservar la piel”, confesó.