Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El teléfono aún no para de sonar y los mensajes de texto continúan llegando. El secreto salió a la luz. Jessie Reyes le dejó saber al mundo que había sido diagnosticada con cáncer de seno con su participación en el video musical “¡Yo Contra ti!” que Daddy Yankee estrenó hoy como parte de la campaña para Susan G. Komen y su evento Race for the Cure.