Daddy Yankee y Mireddys González logran nuevo acuerdo sobre documentos en pleito legal

“En caso de que no tengan más documentos de las corporaciones, ahí mismo va a establecerlo”, comentó Cuevas Ramos.

La licenciada Heileene Colberg Birriel, de la parte demandante, detalló que la licenciada Mariel Colón Miró, representante de González, estará a cargo de la recopilación de los documentos que falten. De no entregarse lo solicitado se hará una nueva vista que no fue señalada en sala.

Mientras, el licenciado Carlos Díaz Olivo y la licenciada Anabelle Torres Colberg, a su salida de la sala, aprovecharon para aclarar parte de la controversia legal sobre la administración de las corporaciones y la transferencia de las mismas que le corresponden a Daddy Yankee. Díaz Olivo aclaró que el retiro que hizo el artista urbano de $600,000 de una de sus cuentas, lo realizó de una personal y no de la incorporada a las corporaciones.

“Lo que se ha hablado sobre los retiros de cuenta, que alega la señora González, estos son cuentas que no son corporativas son cuentas personales que se dilucidan en el caso de familia (divorcio). Es importante estar claro que el control completo de las corporaciones, las cuentas y la operación de su carrera lo tenía la señora González, la única cuenta que hay es una personal y no tiene nada que ver con este pleito (corporativo). En esa cuenta estaban autorizados ambos. Si alguien, aquí, ha sido objeto de hostigamiento o presión económica es nuestro representado (Daddy Yankee) que ha tenido que venir al tribunal a que le den cuenta de su carrera, de lo que ha generado y de las obligaciones a las que está sujeto y de los conciertos” explicó Díaz Olivo.

No obstante, en sala, más temprano, el abogado Alonso Santiago argumentó que la esposa de Daddy Yankee tuvo un rol “maternal” en las corporaciones porque era el “artista quien tenía el standing para pactar acuerdos con (Raphy) Pina” y no González.

Pide respeto por su esposa

“Gracias a todos. Estoy en este proceso con mucha paz y Dios me los bendiga. El proceso es difícil, pero de aprendizaje para todos y respeto para mi Señor y para las partes también como siempre he mantenido respeto para la señora González y su hermana y para mi hija que estaba ahí y es mi reina y siempre lo va a ser” , expresó Daddy Yankee en un atropellado encuentro con los medios de comunicación.

González y su hermana llegaron poco antes de las 10:00 a.m. y minutos después llegó el cantante acompañado de su equipo legal los abogados Carlos Díaz Olivo, Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel y reafirmó que lleva este proceso en paz, tal cual lo dijo en la primera vista que se realizó en diciembre de 2024.

González estuvo acompañada de su hija Jesaaelys Ayala, al igual que en las vistas anteriores. Sobre el caso del divorcio, indicó que hay una orden de mordaza impuesta por el Tribunal de Carolina, por lo que reiteró que no puede emitir declaraciones. Sin embargo, a preguntas de la prensa, señaló que ha sido difícil y que ella contará su historia cuando tenga la oportunidad de hacerlo.

Así transcurrió la vista

Díaz Olivo detalló que aunque las hermanas González entregaron parte de los documentos no precisaron detalles sobre cuáles fueron los desembolsos de la venta del catálogo musical del artista, las comisiones de la compra del mismo, transacciones, regalías y otros cobros de giras musicales millonarias.

“Esto no es un asunto de cuentas personales, esto es un asunto de cómo se opera un negocio y una corporación. Este proceso se inició el 20 de diciembre y ha sido tortuoso. No solo de cuenta gotas, casi de sangre. La parte demandada tenía que transferir el control de las corporaciones con estricto orden y pidiendo que esa transacción sea ordenada. Esto será una corporación desde el punto de vista familiar, porque está involucrado el señor Ayala y su familia cercana, pero esto es una corporación multimillonaria y de dimensión internacional. Aquí tiene que haber el detalle de todo y eso no le corresponde a él buscar a lo loco entre miles de documentos, sino a la parte demandada”, sentenció el licenciado.