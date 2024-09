Daniel Habif rumbo a Puerto Rico: “No me pongan en ningún pedestal”

Enfocado en vivir a plenitud el presente y confiado en Dios de lo que le deparará el día de mañana, el conferencista mexicano Daniel Habif regresa a Puerto Rico para ayudar a sus seguidores boricua a “ascender”.

El Nuevo Día conversó en exclusiva con el “influencer” a horas de dar inicio el sábado, 14 de septiembre en el Coca Cola Music Hall la gira de su nuevo espectáculo titulado “Ascender” y con el que visitará 18 ciudades de Estados Unidos.

Para el popular youtuber, ascender es la aspiración natural que tiene todo ser humano de evolucionar. “Es ese impulso de decir cómo pudo superar mi condición terrenal. Es eso que te empuja a lo alto para buscar una nueva perspectiva, un nuevo horizonte”.

“Es este ánimo que tenemos cuando somos aprendices de convertirnos en maestros, de cuando somos discípulos convertirnos en el guía, de cuando somos artistas convertirnos en cultura. Siempre es un acto de fe”.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el primer paso para ascender en la vida?

“Hay que empezar en el derrumbe. No se puede ascender sin haber pasado por un quebranto, hay que aprender a caer con gracia. Las cicatrices pueden ser trofeos de victorias y de luchas”, sostuvo el también escritor, quien anticipó que su reencuentro con el público puertorriqueño no será como lo acostumbrado, será uno “transformador” y de mucha introspección.

“Cuando el ser humano se rompe, la diferencia la hace la sonrisa que decides llevar puesta mientras te estás desmoronando. El descenso te eleva y solamente la caída te permite recordar que tú estás hecho para volar”, agregó Habif.

Su espectáculo, que lleva el nombre de su más reciente libro, lo define como “un entrenamiento intensivo que te lleva a tu máxima potencia” en el cual invita a todo el mundo, sin importar ideología o postura política a que se den la tarea de aceptar el reto y “ascender”. “Será una noche de júbilo, no es una noche realmente de motivación. Para despojarse de lo que no eres, de lo que no necesitas y de eso que ya no quieres ser”.

El peso de la fama

Habif, quien cuenta con más de 30 millones de seguidores en sus redes sociales y más de un billón de vistas de su contenido, reveló que, aunque atesora que sus palabras sean escuchadas por millones, no desea que lo idealicen, pues es una persona como cualquier otra.

“Siempre he tratado de comunicarle a la gente que no me pongan en ningún pedestal, porque no soy una estatua. A veces el ser humano tiene una tendencia de idealizar a las personas y yo creo que nadie que esté vivo y tampoco muerto debería de ser idealizado”, enfatizó el conferencista.

PUBLICIDAD

De igual manera, comentó sobre cómo la fama y lo que muchas veces representa puede llegar a convertirse en un gran peso para cargar. “Soy un individuo que busca vivir en autenticidad y eso es un precio bien alto”.

“Tengo que hacerme cargo de esa responsabilidad que muchas ocasiones es impuesta, pero que también provienen de un lugar muy digno y de mucho honor. Esos millones de seguidores caben en mi corazón. Trato de regresarle multiplicado todo ese amor y ese apoyo, pero esas expectativas también pesan y te colisionan”.

Luego de dar inicio a la gira de “Ascender” en Puerto Rico, se dirigirá a varias ciudades que incluyen New York, Boston, Chicago, Los Ángeles, Tampa, Phoenix, Houston y Dallas, entre otras.

¿Qué espera del futuro? Es algo que, según reveló, prefiere no anticiparse y deja todo en las manos y planes de Dios.

“Tengo miopía, no veo tan lejos, apenas si logro ver hasta mañana”, dijo entre risas. “Sinceramente, no lo sé. A mí el Señor me va me va marcando la pauta y nunca me da mucha información de lo que viene. Él prueba mi fe todos los días. Yo camino, pero viendo el resplandor del manto de Cristo a lo lejos y no me aferro a lo que tendría que suceder mañana”, recalcó el autor de los libros “Inquebrantable” y “Ruge”, entre otros.