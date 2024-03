Danna Paola preocupa por su estado de salud: “El universo me dijo ‘¡para ya!’”

La joven también explicó que padece una delicada enfermedad pulmonar que la ha obligado a hacer una pausa en su carrera , para enfocar todas sus energías en salir adelante: “El universo me dijo: ¡para ya! Y me paró con freno de mano. (Tengo) influenza y bronquitis” , escribió junto a la imagen.

Aunque no dio detalles de cómo habría contraído la enfermedad, sí reveló que no han sido días nada fáciles, pues ha tenido malestares muy fuertes , sobre todo cuadros de tos que le provocan fuertes dolores de pecho: “Me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música”, agregó.

A pesar de la enfermedad, Danna también contó que este episodio le ha servido para revalorar lo que realmente es importante en la vida, como la salud; pues sin ella no hay nada que podamos hacer: “todo esto me está sirviendo mucho para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud; sin ella no hay nada, no somos NADA”.