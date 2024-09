Dave Bautista llama la atención con su cambio físico

La sorpresa del público en general no se hizo esperar cuando hace unos días, la estrella de películas como “Guardian of the Galaxy” y “Riddick” apareció el pasado 6 de septiembre de 2024 en la alfombra roja de la película “The Last Showgirl”, en el Toronto Film Festival luciendo una figura mucho más esbelta y delgada, todo lo contrario a su habitual imagen.