Hace cinco años, cuando participaba en el programa televisivo “Mira quién baila”, Dayanara Torres conoció a quien hoy tiene su corazón, el productor brasileño Marcelo Gama.

Con una enorme sonrisa, la ex Miss Universo puertorriqueña confesó, en un aparte con este medio, que le fascina que su actual pareja es “una persona enfocada, seria (y) chistoso, cuando tiene que ser chistoso”.

“Lo más que me gusta es que él me quiere hacer brillar, él me quiere ver brillar”, añadió sobre el hombre que le robó el corazón y con el que mantiene una relación hace casi dos años.

La actriz, quien da voz en español a la exhibición Princess Diana Accredited Access, se mostró plena y dijo estar feliz por poder disfrutar de esta etapa de su vida aún siendo joven.

“Estoy contenta. Estoy viviendo una etapa totalmente diferente a la que vivía antes porque mis hijos están fuera de mi casa, ya estudiando, ya se graduaron”, mencionó la orgullosa madre de Ryan y Cristian, producto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.

La toalteña recientemente se mudó a Miami, luego de años viviendo en Los Ángeles, pues su amor y su trabajo se ha desarrollado en la llamada Ciudad del Sol. La modelo, además, se mostró feliz por la relación cercana entre Gama y sus hijos quienes ya son estudiantes universitarios.

En marzo, la también empresaria celebró su primer aniversario con el brasileño y publicó un vídeo de la romántica velada, a bordo de una embarcación con vista a los edificios de Miami. En la publicación se refirió a Gama, quien entonces estaba en el anonimato, como “meu amor”, es decir, “mi amor” en portugués.