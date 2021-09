Todo tiende a indicar que el amor le vuelve a sonreír a Dayanara Torres. En una entrevista realizada recientemente al programa Primer Impacto, de Univision, la ex reina de belleza aseguró que está enamorada nuevamente, aunque no reveló la identidad del enamorado.

Esta nueva relación le llega a la ex Miss Universe dos años más tarde de haber sido diagnosticada con cáncer de la piel, y la eventual ruptura con su prometido Louis D’Esposito, quien reveló en aquel momento que no podía manejar la situación y con la enfermedad de Torres. La también actriz ya está libre de la enfermedad, según ha compartido.

Según reveló a la periodista Michelle Galván en una entrvista exclusiva, Torres confesó que tiene pareja y se trata de un hombre latino. “Sí, sí creo en el amor y estoy contenta”, comentó la puertorriqueña entre risas. “Ahora mismo estoy contenta, estoy feliz”.

Torres, quien estuvo casada con el cantante Marc Anthony por cuatro años, no descarta casarse a pesar de que no ha tenido mucha suerte en sus pasadas relaciones amorosas. Al ser cuestionada sobre esto, la modelo comentó que ”Casarme no sé, yo creo que sí”.

Al ser abordada sobre D’Esposito, la beldad boricua aclaró que este fue una parte importante en su familia, incluso, sus hijos tenían una buena relación con él. Sin embargo, comprende que no pudo sobrellevar su enfermedad y le agradece por convencerla a ir a evaluarse con los especialistas. pues fue él quien le insistió en que se atendiera un lunar que no tenía una buena apariencia.

Hace unos tres meses Torres celebró junto a Marc Anthony la graduación de cuarto año de escuela superior del hijo menor de ambos, Ryan. Esta fue la ocasión perfecta para también reunirse con Christian, el primogénito de los Muñiz Torres.

De la misma forma, Torres participó hace algunos meses del programa “Mira quién baila” algo que no había podido hacer desde su diagnóstico de cáncer en la piel en el 2019. Cuando la exreina de belleza recibió su diagnóstico de melanoma metastásico se sometió a una cirugía que abarcó pierna, rodilla y muslo y que requirió 77 puntos de sutura. Estuvo un año realizándose tratamientos de infusión y radiación cada tres semanas que la dejaban agotada.