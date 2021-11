Imparable. Con esa palabra describió la ex Miss Universo Dayanara Torres el momento y etapa de su vida en el que se encuentra, con sus dos hijos Christian y Ryan ya cursando estudios universitarios, libre de cáncer, en la creación de un segundo libro, con nuevo amor y ahora como empresaria.

Para la modelo puertorriqueña su hogar y el ambiente que le rodea ha sido primordial. Asegura que la organización la llena de paz y le resulta funcional. Durante el transcurso de los años ha constado que es amante de la decoración y actualmente se encuentra realizando un sueño que siempre tuvo, tener su propia línea de decoración para el hogar que le abre las puertas hacia una nueva faceta empresarial.

Y es que, la ganadora en 2017 del “reality show” Mira Quién Baila de Univision ha dejado claro que cuando tiene una idea para su residencia, busca lo que necesita para lograrlo y lo que no encuentra, lo crea o se lo inventa. Por eso, la felicidad le invade al compartir que hace dos años -de manera callada- se adentró en un viaje de la mano de la empresa puertorriqueña Me Salvé para confeccionar lo que es su línea exclusiva de artículos para el hogar.

“Me siento sin ataduras, hago de todo. He tenido la bendición de hacer tantas cosas en mi vida, pero en este momento esto de la línea es algo tan mío, que me llena, que me quita el sueño. Estoy feliz, es una bendición porque siempre había soñado con tener una línea de cojines, sofá, cosas de cocina, cortinas de baño y toallas”, manifestó la modelo puertorriqueña, quien tuvo la oportunidad de escoger los artículos de su colección de acuerdo con su gusto y criterios.

“La línea es básicamente lo que soy yo”, añadió la también actriz, quien se describe como muy organizada y quien también se ha distinguido por decorarle las residencias a sus familiares y amigas. “Le decoro al todo el mundo hasta por teléfono, es algo que me encanta”. De hecho, algunas de las transformaciones que ha realizado Dayanara en su hogar, se las ha mostrado a sus seguidores a través de sus redes sociales.

La ahora empresaria, quien reside en Los Ángeles, en alianza con las tiendas Me Salvé ofrecerá de dos a tres colecciones durante el año con artículos del hogar de interior y exterior, tales como: mesas decorativas, consolas, espejos, cojines, tablilleros, canastas decorativas, organizadores, “rolling carts”. Además de ropa de cama, gaveteros, tiestos, candelabros, cortinas de baño y esencias de olor.

“Cuando iba a Villalba, que me quedaba los veranos en casa de mi abuela, iba con mis primas (a Me Salvé) y salía con cuatro pantalones cortos por $2. Ese era mi miedo en un principio, que si se iba a hacer la línea, que no fuera que la gente no la quisiera comprar... Sin embargo, Me Salvé ha ido evolucionando y las tiendas son hermosas. Me da orgullo, todo es bello, todo me encanta”, mencionó acerca de la empresa puertorriqueña, que hace dos años decidió transformar sus tiendas a unas dedicadas a la moda, el hogar y la belleza.

Sin duda, asegura que el hecho de que la nueva línea -que ya está disponible- lleve su nombre le permitirá acercarse más a Puerto Rico. Incluso, para los puertorriqueños que residan fuera de la isla, sus colecciones también las podránn adquirir en línea.

Entre algunos de los artículos de uso personal que resaltó son unos que tienen factor de protección solar (SPF, por sus siglas en inglés) debido a su situación de salud. La Miss Universe 1993 dijo encontrarse saludable luego de un diagnóstico de cáncer en la piel en el 2019, una operación en la pierna y el tratamiento por casi un año para erradicar la enfermedad de su cuerpo.

Este proyecto, descrito por Dayanara como uno “perfecto” para ella, contará próximamente con una nueva línea de muebles de terraza. Por lo pronto, mientras sus dos hijos, producto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, acuden a la universidad y acepta que vive una relación amorosa, revela que está en la etapa de redacción de lo que es su segundo libro.

“El primer libro ‘Casada conmigo’ era mas bien sobre cómo pasar ese momento difícil del divorcio, sobre todo si hay niños. El segundo va a ser como una biografía, sobre mis experiencias y cuentos que solos los sabemos mis hermanos y yo, de cómo surgí y empezó todo. Me di cuenta cuando me dieron un premio dedicado a las mujeres y me pidieron que hablara sobre mí. Nadie sabía nada sobre cómo había comenzado. Así que decidí escribir un libro, que de todas formas inspirara a jóvenes, a niñas y a quien quiera leerlo”, contó a la vez que mencionó que espera culminarlo en menos de un año.

¿Qué elementos no pueden faltar en tu decoración?

“Cosas naturales, cosas de madera, de vez en cuando cosas de metal y plantas. Me encantan los colores neutrales, pero me he atrevido a poner colores más fuertes. Veo muchos esos programas de decoración y hago de todo un poquito, además de ser muy organizada y tener el clóset por colores. La alacena, la divido lo salado de lo dulce y los potes tienen que ir derechos. Me encanta la organización. Creo que eso da paz y te facilita al momento de buscar. Me encanta la organización, no sé de dónde lo saqué, no sé si fue de unas de mis tías...”.

Aconseja a la nueva Miss Universe Puerto Rico

Aunque aún no conoce a la candidata boricua, Michelle Marie Colón Ramírez, Miss Universe Puerto Rico 2021, quien pronto partirá a Israel en busca de la sexta corona de la belleza universal para Puerto Rico, Dayanara supo que contestó muy bien en el certamen local y que está preparada para esta clase de competencias.

“Le aconsejo ser ella. Creo que cuando ves estos concursos, ves tanta preparación que a veces se nota ficticio. Que sea lo más natural y ella posible. Que la gente sienta su naturalidad y que sienta que tiene a todo Puerto Rico con ella”, concluyó.