En medio de su tratamiento contra el cáncer, la actriz Marian Pabón acaba de perder a su madre, quien se encontraba enferma ante un percance de salud.

La actriz de Wapa Televisión confirmó esta mañana la muerte de su madre en las redes sociales con un emotivo mensaje. Su progenitora murió en la noche del lunes.

“Ayer en la noche perdí a mi mamita querida. Sé que ya no está sufriendo, ya que estos últimos meses estaba muy enfermita , pero el dolor de no tenerla aquí y de saber que no voy a poder abrazarla no se puede describir. 💔Mi mamá fue la madre más buena, noble, inteligente, bondadosa, y bella del mundo y yo le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de ser su hija ❤️❤️❤️Mamita te voy a extrañar todos los días de mi vida, pero también se, que aunque ya no estés en este plano conmigo me vas a estar cuidando siempre…Te amo ma, ahora y siempre…”, expresó la artista junto a varias fotos de su madre.

PUBLICIDAD

El año pasado, la actriz compartió una publicación en sus redes sociales en celebración de los 93 años de vida de su progenitora.

Pabón, quien perdió a su padre el actor Mario Pabón en el 1996, no dio detalles sobre la causa de muerte de su amada madre. Tras la comunicación en las redes sociales, la actriz ha recibido decenas de mensajes de condolencias y solidaridad.