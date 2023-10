La comediante y actriz Marian Pabón decidió mostrar el momento en que se rapó la cabeza y se desprendió de su cabello, en medio de su tratamiento contra el cáncer de seno.

Sin perder el humor y la jocosidad que la caracteriza, la actriz compartió en un video en sus redes sociales el proceso que muchos pacientes de cáncer enfrentan como consecuencias del tratamiento de quimioterapias. La actriz se ha sometido a dos ciclos de quimioterapias desde que anunció en el pasado 14 de septiembre que padecía de cáncer de seno.

La veterana actriz ya se había cortado el cabello, precisamente al enterarse del diagnóstico de cáncer para que el cambio no fuera tan drástico a la hora de despojarse del mismo.

“Probablemente pierda el pelo, por eso es que me lo volví a cortar. Me lo estaba dejando crecer. Me lo voy a cortar bien cortito para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, mencionó la actriz del programa “El Remix” de Wapa Televisión.

PUBLICIDAD

“Llegó el día que me tengo que pasar la maquinita... me toco y me salen mechones gigantes y ya tapé la bañera... no es fácil, no es un proceso fácil, va a ser difícil, nunca he estado sin pelo en mi vida, pero mira, siempre hay una primera vez para todo y saben qué es lo mejor de todo esto, que vuelve y crece, y a eso es que vamos, vamos pa’lante”, manifestó Pabón a través un video publicado en la noche del lunes en su cuenta de Instagram.

“Estaba desesperada porque se me estaba cayendo mucho y me molestaba y además es bien deprimente ver cómo se caen los mechones, así es que decidí subir a Bloom en San Patricio y me dicen que me pueden atender. Llaman al barbero, me lleva a su silla, me siento, le pregunto su nombre y me contesta, Ángel! Ahí le dije , " tú eres el que me tienes que recortar, Dios me envío un Ángel. “¡Gracias Ángel, regresaré cuando me empiece a crecer para que me lo arregles!”, añadió la actriz junto a la publicación del video.

Pabón no ha dejado de trabajar en medio de la enfermedad y han sido sus colegas y amigos de la clase actoral del país, como lo son sus compañeros de Wapa Televisión, Lily García Jorge Castro, René Monclova, Cristina Soler, Suzette Bacó y Julio Ramos, entre otros quienes la acompañan en su proceso. A este apoyo se suman las oraciones de la gente que se ha desbordado en cariño, solidaridad y muestras de fe.

PUBLICIDAD

La actriz se ha mostrado muy fuerte durante el proceso y así lo demostró a mediados de septiembre de este año cuando anunció que le habían detectado cáncer en el seno izquierdo. Su mayor vulnerabilidad en medio de la enfermedad es desde la faceta de madre, ya que la actriz mantiene una estrecha relación con su única hija Ivana. Madre e hija son una y aunque Ivana reside en Estado Unidos, la distancia no ha sido factor de distancia, al contrario, están más unidas que nunca.

En todo el proceso la actriz se ha mostrado confiada de que se va a curar y así lo ha proclamado en múltiples ocasiones.